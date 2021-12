Por Federico de Marco

Si uno sigue el derrotero de las aerolíneas que operan dentro del país, podrá observar la cantidad de problemas que cotidianamente le suman a los pasajeros. Desde inconvenientes con la web y la falta de atención al cliente, hasta cambios de fechas insólitos.

Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Jetsmart están trayendo múltiples problemas sin ningún tipo de sanción o llamado de atención por parte de las autoridades.

En las redes se ha cristalizado la bronca, pero desde LaNoticia1.com también se han constatado las irregularidades. No importa con cuánto tiempo de anticipación se pueda haber adquirido un vuelo, cualquiera de estas aerolíneas puede modificar la fecha de salida, de llegada y hasta cambiar de aeropuerto. También pueden cancelar el vuelo y arruinar por completo planes y reservas ya abonadas.

Evidentemente, la necesidad de recuperar lo perdido por la pandemia está más allá de la cuestión de brindar un servicio decente. Además, vale destacar que continúan los reclamos -sin respuestas- de los vuelos cancelados por la pandemia que no han sido reembolsados, como demanda la ley.

La atención al cliente en estas empresas prácticamente no existe; ni por teléfono, ni por redes (desde donde responden -si responden- con mensajes automáticos). La ausencia de control está generando una modalidad totalmente perjudicial para los viajeros, que se exacerba con el inicio de la temporada de verano.

Al parecer, nadie tiene asegurada sus vacaciones con las aerolíneas que operan dentro del país.

Este fin de semana (domingo 5) me llega una notificación diciéndome que tengo que hacer el check-in Resulta que @flybondioficial cambio la fecha de ida de mi vuelo del 13 al 5 de diciembre sin que yo lo pida. — Luz (@MaruGentilini) December 8, 2021

Mi pasaje impreso dice salida AEP y al ingresar a la web me aparece como salida EZE. ¿?¿? — Sandra LESTA (@sandra_lesta) December 11, 2021

@flybondioficial cambiándome aeroparque por ezeiza como si fuese lo mismo???????? — Solci (@solciccII) December 10, 2021

Tomarte un @VuelaJetSMART @AyudaJetSMART desde Bariloche y enterarte que te bajan a la 1 en Ezeiza es todo lo q esta Mal ! Pd encima deje el auto en el estacionamiento de Aeroparque pic.twitter.com/ghvgxXTkyH — Adrian + Roni (@adriangluck) December 7, 2021

Uno quiere viajar por su país pero así no te dan ganas. Ahora es @Aerolineas_AR el otro día @VuelaJetSMART Todo el tiempo te reprograman vuelos #PocoSerio #PaisInviable pic.twitter.com/U8yPz9QGIW — Lean (@Leandrol88) December 10, 2021

No viajen en @VuelaJetSMART son la PEOR aerolínea ! No responden y cambian a cada rato los vuelos y no dan solución !!! — Vessna Novak (@nvessna) December 12, 2021

Va el segundo cambio de horario que me hace @Aerolineas_AR en 2 meses, todavia me falta 1 mes para viajar

Sin contar que, en su momento, saqué uno mas costoso para volver a aeroparque. Ahora vuelvo a ezeiza

Se van a hacer responsables del viático? Jaa

Encima no hay otra aerolínea — Mario Santos (@MarioSantardo) December 12, 2021

En marzo solicite la devolución de mi pasaje de @Aerolineas_AR. Me indicaron que demoraría 90 días, luego 120 y luego 150. Aún así estamos fuera de término y siguen sin devolvérmelo. Me lo van a dar en dólares o pesos licuados? Harto de llenar el formulario!!!! — Lucas Khalil (@lucasfkhalil) December 8, 2021

Es realmente agotador tener q lidiar con @Aerolineas_AR. Nadie contesta. Reembolso pedido en dic2020 y aún sin novedades! Otro reclamo + a Def. del consumidor y conciliación de por medio. A ver si de una buena vez me devuelven la plata. — natalia. (@trad_nataliaih) December 12, 2021

@Aerolineas_AR ME CAMBIARON EL VUELO COMPRADO PARA EL 10/1/2022 CON SALIDA DE AEROPARQUE 11.15 X 16.20 HS Y DESDE EZEIZA. ME PERJUDICAN. QUIERO UNA SOLUCION YA. RECLAME CON EL NRO 20159865 AYER. NO TENGO RESPUESTA. QUIERO SALIR DE MAÑANA Y DE AEROPARQUE. INCUMPLIMIENTO CONTRATO — Astrid Lopolito (@AstridLopolito) December 12, 2021