La investigación por el crimen de Juana Mailén Antonich, la joven de 24 años hallada asesinada en una playa del sur de Mar del Plata, sumó un dato clave con la difusión de los primeros resultados de la autopsia, que confirmó la causa de la muerte y descartó, hasta el momento, indicios de abuso sexual.

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De acuerdo con el informe preliminar recibido por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca en el cuello, que afectó la zona traqueal y le ocasionó una grave hemorragia.

Además, los médicos forenses constataron que la víctima presentaba traumatismos en el rostro y en ambos brazos. En tanto, el estudio indicó que no se encontraron lesiones compatibles con una agresión de índole sexual, aunque la investigación continúa y no se descartan nuevos peritajes.

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El hallazgo del cuerpo

El crimen salió a la luz durante la mañana del domingo, cuando el cuerpo de Mailén fue encontrado oculto detrás de una casilla en la zona de Punta Canteras, en el límite con Punta Mogotes.

La joven había desaparecido el sábado por la tarde, luego de salir de su casa en un remís para asistir a una supuesta entrevista laboral, de la que nunca regresó. Ante la falta de noticias, familiares y efectivos policiales iniciaron una intensa búsqueda que terminó con el hallazgo del cadáver.

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Dos detenidos y una investigación en marcha

En el lugar fueron detenidos Bartolomé Díaz (26) y José Luis Díaz (27), quienes trabajaban como serenos en la zona. Según la investigación, ambos fueron sorprendidos cuando intentaban quemar la ropa de la víctima en un tacho y quedaron a disposición de la Justicia.

Por otra parte, la familia de Mailén también expresó sospechas sobre el hombre que la trasladó hasta la supuesta entrevista laboral y con quien, según relataron, mantenía una relación reciente.

"Cuando me enteré de que no aparecía Mailén empecé a buscar al remisero que la llevó y él me dijo que se estaba conociendo con ella, que tenían algo. Después me bloqueó en el chat", aseguró Luis, tío de la víctima, en declaraciones televisivas.

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Mientras avanza la investigación, los peritajes y las pruebas recolectadas serán determinantes para reconstruir cómo ocurrió el crimen y establecer las responsabilidades de los involucrados.