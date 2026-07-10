La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán sumó nuevos elementos luego de que se conocieran los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la mujer, asesinada en una vivienda de Junín.

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Según informó Diario Democracia, el fiscal Martín Laius, vocero de la causa, confirmó que el examen preliminar determinó que la víctima murió como consecuencia de heridas provocadas con un arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza. De esta manera, quedó descartada la hipótesis inicial de que había sido asesinada con un disparo.

Además, la necropsia reveló un dato que hasta el momento no había trascendido: Errapán cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas al momento del crimen.

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La causa tiene como principal acusado a Sebastián Daniel Bonafé, quien fue detenido en Pergamino luego de escapar tras el asesinato con la hija de la víctima, una niña de 7 años. La menor fue encontrada sana y salva después de que se activara el protocolo Alerta Sofía.

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De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, las cámaras de seguridad registraron el ingreso de Bonafé al domicilio de Errapán durante la madrugada y su salida pocos minutos antes de las 8 de la mañana, horario en el que se habría producido el homicidio.

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La causa está caratulada provisoriamente como femicidio agravado seguido de rapto y la Justicia analiza la posible existencia de ensañamiento y planificación previa del ataque.

En ese sentido, los investigadores incorporaron como elemento de prueba distintos escritos encontrados durante los allanamientos realizados tras la detención del acusado. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, esas cartas podrían aportar información sobre los movimientos previos al crimen y la posterior fuga.

Además, la Justicia investiga como una de las hipótesis principales la relación entre el femicidio y una denuncia previa realizada por Errapán contra Bonafé por una causa de grooming. La víctima había acusado al detenido de haber filmado a su hija mientras se higienizaba, expediente que continúa en trámite.

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Mientras avanzan las pericias, Bonafé permanece detenido y la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.