Hace más de 50 años que todos los 31 de diciembre, la ciudad de las diagonales, se enciende pasada la medianoche con su tradicional quema de muñecos. Los momos, ubicados en diferentes barrios, son prendidos fuego en un ritual que congrega a los vecinos y en el que, en las últimas décadas, también se sumarobn la música y el baile como parte de la tradición.

Pero este año, el tradicional rito platense se ve opacado por una disputa entre muñequeros y el Ejecutivo de Julio Garro. A días de cerrar la inscripción, dos históricas agrupaciones se dieron de baja y estalló la polémica. Los primeros fueron los integrantes del Grupo de Artistas Autodidactas Muñequeros (GAAM) Drako, los creadores de los momos de 13 y 72.

A través de un extenso comunicado anunciaron que este año tomarían una pausa, y apuntaron directamente al Municipio, al que acusaron de mostrar poco interés “para asistir a las personas que trabajan fuertemente para mantener viva una de las tradiciones más representativas de la ciudad: la quema de momos”.

"Podíamos con el tiempo para terminar cada proyecto, podíamos con los costos para realizarlo, podíamos con la puesta y organización de los días en la calle, pero hay algo que con lo que nunca pudimos y por el cual nos vimos desmotivados en esta nueva oportunidad para realizar una nueva creación, y es nada más y nada menos que con nuestras autoridades municipales", señalaron.

Unos días después, otra agrupación siguió el mismo camino, aduciendo también que “la falta diálogo y los conflictos permanentes nos llevaron a tomar esta decisión por este año, replantearnos muchas cosas y ver cómo seguiremos”. Se trata del Grupo de Muñecos de 13 y 74, que hace 20 años levanta su tradicional momo, que publicó un posteo titulado: “Un día la llama comenzó a apagarse”, en el que detallas los motivos.

“Es la tradición POPULAR más importante que tenemos los platenses, es nuestra tradición, es tu tradición y es la tradición de todos los que apoyan año tras año con una visita, una moneda , o un rato compartiendo juntos”, postearon en su cuenta de Instagram, donde recibieron el apoyo de Drako.

“Tomar esta decisión nos costó mucho tanto a ustedes como a nosotros. Cada uno con su forma de trabajo, con su identidad propia, supimos convivir en armonía todos estos años. Esto habla de tener códigos respeto y valorar este ritual para llevarlo a lo más alto que podíamos hacerlo, que nos permitía nuestra imaginación y pasión muñequera”, escribieron los vecinos de festejo.

Las fotos de la estructura quemada el año pasado por el Grupo Grupo de Muñecos de 13 y 74.

Si bien no hubo declaraciones oficiales y Lanoticia1.Com intentó, sin éxito, contactarse con autoridades municiapales, son muchos los vecinos que reclaman por el uso de pirotecnia seguido del espectáculo musical. En cuanto al primer punto, los muñequeros no se expresaron en contra de la prohibición municipal de usar pirotecnia, pero sí hablaron de las bandas y baile que se incorporaron a la tradición en muchas de las quemas.

Desde Drako recordaron que el año pasado, personal de Control Ciudadano se presentaró en el lugar para clausurar el evento luego de advertir la presencia de una conjunto musical. "El último año el argumento fue 'no se permiten manifestaciones artísticas', como si el propio muñeco en sí mismo no lo fuera”.

El festejo del año pasado en el momo de DRAKO.

Aunque no hubo diálogo con la prensa, la Municipalidad respondió al comunicado que rezaba que "la llama comenzó a apagarse", con una desafiante frase: “La llama sigue más viva que nunca [Si no sos platense, no trates de entenderlo]”, acompañado de un video con imágenes de los participantes que sí se inscribieron.

Y el pasado miércoles, el Municipio redobló la apuesta, con una presentación en el Centro Cultural Islas Malvinas, del libro: “Ritual Platense” y “Los Muñecos de Fin de Año en La Plata de los 90’s”, de Gabriel Darrigran y Gastón Azcona y que contó con la presentación de Daniel Loyola, presidente de la Cámara Regional de Turismo.

A su vez, "En la sala C se inauguró la muestra de fotografías “Los Muñecos de Fin de Año en La Plata de los 90’s”, en este caso se resalta la experiencia platense en el período entre 1989-1999, la propuesta es presentada por la Asociación Civil Los Aprendices de Dardo Rocha", detallaron desde el ente municipal, sobre la exposición que se podrá visitar hasta el próximo 21 de enero.

Más allá de las importantes bajas que constituyen un importante golpe a la tradición platense, casi 80 momos fueron inscritos y serán encendidos el próximo 31 después de la medianoche. En la página oficial del Municipio se puede ver su localizacion y también votar por el favorito.

Cabe destacar que, como siempre, la costumbre es más fuerte que la ley, y son muchos los rincones platenses, e incluso en las localidades aledañas de Berisso y Ensenada, en la que se queman muñecos que no fueron registrados en ninguna competencia oficial.