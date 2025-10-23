La movilización fue convocada por el Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 31, que funciona dentro del complejo Jesuita Cardiel, en la zona norte de Necochea.

Ads

“Salgamos a la calle y hagamos llegar nuestras voces como estudiantes, docentes, no docentes y equipo directivo para defender y hacer valer nuestro derecho a estudiar y el derecho a la seguridad”, expresaron desde la organización.

El complejo educativo reúne distintas instituciones de nivel superior y técnico, lo que genera una gran circulación diaria de alumnos, docentes y personal no docente. Sin embargo, los reclamos por falta de iluminación, vigilancia y mantenimiento se repiten desde hace tiempo.

Ads

La comunidad educativa espera que la movilización de este viernes sirva para visibilizar el problema y lograr una respuesta concreta de las autoridades locales y provinciales.

Ads