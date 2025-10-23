"Queremos estudiar seguros": alumnos marchan en Necochea por hechos de inseguridad que afectan a un complejo educativo
Estudiantes y trabajadores del Instituto 31 marcharán este viernes a las 17.00 frente al complejo Jesuita Cardiel. Denuncian hechos de vandalismo y robos reiterados en el predio y reclaman mayor seguridad e iluminación para garantizar condiciones adecuadas de estudio y trabajo.
La movilización fue convocada por el Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 31, que funciona dentro del complejo Jesuita Cardiel, en la zona norte de Necochea.
“Salgamos a la calle y hagamos llegar nuestras voces como estudiantes, docentes, no docentes y equipo directivo para defender y hacer valer nuestro derecho a estudiar y el derecho a la seguridad”, expresaron desde la organización.
El complejo educativo reúne distintas instituciones de nivel superior y técnico, lo que genera una gran circulación diaria de alumnos, docentes y personal no docente. Sin embargo, los reclamos por falta de iluminación, vigilancia y mantenimiento se repiten desde hace tiempo.
La comunidad educativa espera que la movilización de este viernes sirva para visibilizar el problema y lograr una respuesta concreta de las autoridades locales y provinciales.
