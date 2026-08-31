El presidente Javier Milei encabezó la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires y pidió que Argentina vuelva a ser sede eventos relevantes del automovilismo internacional.

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“La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, afirmó el mandatario ante los dirigentes de los clubes miembros de la organización y su presidente, Mohammed Ben Sulayem.

El Congreso Americano de la FIA se realiza por primera vez en quince años en el país. “Es la demostración de que Argentina está volviendo a inspirar confianza y de que este es otra vez un país serio donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital”, señaló Milei al respecto

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El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, declaró: “Fue un honor reunirme con el presidente Milei e inaugurar juntos el Congreso Americano de la FIA aquí en Buenos Aires. Argentina cuenta con una historia extraordinaria en el automovilismo y una comunidad apasionada de aficionados, competidores y voluntarios. Conversamos sobre cómo podemos aprovechar ese legado, crear nuevas oportunidades para la próxima generación y respaldar la ambición de Argentina de atraer más automovilismo internacional al país”.

“En el ámbito de la movilidad, esta región también está experimentando cambios significativos. Nuestros clubes miembros son fundamentales para esa transformación, y este Congreso tiene como objetivo aunar sus conocimientos, compartir soluciones y garantizar que la FIA siga ofreciendo beneficios a los usuarios de la carretera y a las comunidades del automovilismo en todo el continente americano”, añadió

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Fotos: Prensa FIA

El pasaje más aplaudido del discurso llegó cuando Milei evocó la historia del automovilismo argentino y ató el presente al futuro. Recordó que la última vez de la máxima categoría en el Gálvez fue en 1998. “En todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, sostuvo.

Desde ese punto, lanzó su convocatoria: “Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, y enumeró los argumentos a favor del regreso: tradición, pilotos de proyección internacional y, según su visión, seriedad institucional recuperada. El cierre fue directo y con nombre propio: “Queremos ver a Colapinto en el país”.

Cabe mencionar que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez se encuentra en obras en el marco del plan de modernización y puesta en valor: esta semana se completó la demolición total de la tribuna ubicada en la zona de la Horquilla que permitirá extender el trazado del circuito para que se pueda correr con la máxima exigencia internacional de la Fórmula 1.

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La ampliación del trazado en este sector permitirá mejorar las condiciones del circuito y abre, a futuro, la posibilidad de que Buenos Aires pueda contar con una pista preparada para recibir nuevamente a la Fórmula 1, la máxima categoría del deporte motor.