La empresa bonaerense Quesos Fermier, con sede en Suipacha, participará de una nueva edición de Caminos y Sabores, una de las ferias gastronómicas más importantes de la Argentina, donde exhibirá sus quesos artesanales de estilo francés y ofrecerá degustaciones al público.

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La feria se desarrollará del 9 al 12 de julio en BA Ferial, el nuevo predio de exposiciones de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá a productores de todo el país con propuestas vinculadas a las economías regionales.

En diálogo con Radio Provincia, Daniel Santamaría, representante de la empresa, explicó que Quesos Fermier nació como un emprendimiento familiar impulsado por una pareja que se capacitó en Francia en la elaboración de quesos artesanales y luego eligió Suipacha para instalar su tambo-fábrica.

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"Se capacitaron en queserías artesanales y eligieron Suipacha porque elaboran su propia materia prima. No tiene una productividad alta, pero el productor se enfoca en la calidad de la leche para elaborar su queso", señaló.

Uno de los rasgos distintivos de la empresa es que produce sus quesos con leche propia y sin aditivos. "Sin conservantes, sin féculas, sin nada que pueda adulterar el sabor y la calidad del queso", remarcó Santamaría.

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Además, destacó que la especialidad de la firma son los quesos de estilo francés, un producto que comenzó a elaborar de manera artesanal y que hoy abastece principalmente a restaurantes y hoteles.

Sobre la participación en la feria, explicó que el objetivo es acercar sus productos al público. "Tratamos de estar en estos eventos para llegar a la gente. En Caminos y Sabores explicamos las características de cada queso, su maduración y ofrecemos degustaciones siguiendo un orden según la intensidad de sabor", concluyó.