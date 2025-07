A casi once años del siniestro vial que le costó la vida a su hijo Ramiro, Gabriela Pizzolato volvió a experimentar el mismo dolor. En diálogo con LANOTICIA1.COM, denunció que Javier Odera, el hombre condenado por el triple homicidio ocurrido en noviembre de 2014, fue contratado por la Municipalidad de Navarro en el área de Seguridad Vial. “Volvieron a matar a mi hijo”, lamentó.

Ramiro Pizzolato murió en 2014.

El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2014 en la ruta 41, en una zona entre Mercedes y Navarro. Ramiro, de 20 años, viajaba como acompañante en una camioneta junto a otros tres jóvenes cuando impactaron de frente contra un camión. Tres de ellos murieron: Ramiro, otro joven de 20 años y uno de 19. El conductor de la camioneta, Javier Odera, fue el único sobreviviente.

Tras ocho años de lucha judicial, en 2022 se dictó una condena de tres años en suspenso y siete años de inhabilitación para manejar. Sin embargo, según relató Gabriela, “Odera no dejó de manejar nunca”. Además, denunció que el municipio de Navarro ahora le dio un puesto como funcionario, reemplazando a Ignacio Cioncci en una posición que abarca Monitoreo, Licencias de Conducir y Seguridad Vial.

La carta que escribió Gabriela junto a Madres del Dolor.

“La información me llegó desde adentro del mismo lugar. Me aseguré de que fuera cierto antes de hablar. Me parece nefasto que esto esté pasando en mi ciudad”, expresó la madre de Ramiro. “Todo el pueblo lo sabe. Navarro es chico. Yo lo veo con mis propios ojos manejando”, aseguró.

Gabriela compartió su indignación también en una carta abierta firmada como parte de Madres del Dolor, donde detalla: “Odera no sólo viola la ley, también causa profunda tristeza e indignación. Ahora será quien controle el tránsito y otorgue licencias. Parece que vivimos en el mundo del revés”.

Gabriela lleva una lucha de años en reclamo de Justicia.

El fallo judicial, dictado por la jueza Gisela Selva del Tribunal Correccional Nº1 de Mercedes, impuso la inhabilitación para conducir hasta abril de 2030. Según Gabriela, esta pena no se está cumpliendo. “Lo vi manejando el mes pasado. Me descompuse en mi casa. Hice la denuncia ante el Juzgado de Ejecución Nº1 que debe controlar la pena”, afirmó.

La historia de Ramiro no fue solo una tragedia familiar. Era un joven que trabajaba para Odera en negro, junto a otros chicos. El día del siniestro volvían de un campo donde se dedicaban a la vacunación de aves. El camionero que protagonizó el choque declaró ante la Justicia que vio a Odera zigzagueando minutos antes del impacto. La camioneta se incrustó contra el camión, del lado del acompañante, donde iba Ramiro.

El veredicto firmado por la jueza Gisela Selva.

Gabriela recuerda cada detalle de esa noche. “Tuve que ir a reconocer el cuerpo a la morgue. Lo vi en un cajón, como dormido. Me arrebataron a mi hijo de los brazos”. A partir de entonces, comenzó un camino de lucha que incluyó recolección de pruebas, declaraciones, reuniones con la Asociación Madres del Dolor y ocho años hasta lograr la sentencia. “Una condena que no me dio nada, porque a mi hijo nadie me lo devuelve”, expresó.

Además del reclamo en medios y en la Justicia, Gabriela exige respuestas al intendente Facundo Diz, al presidente del Concejo Deliberante Leandro Rey y a la jueza de Ejecución Marcela Otermin. “Actúen a derecho, con transparencia. La comunidad no merece estos atropellos”, escribió en su carta pública.

Nuevo WhatsApp de LANOTICIA1.COM ¡Nos interesa tu opinión! ¡Enviar!

Según publicó el portal Infobae, que reconstruyó el contexto del hecho y accedió a detalles del caso, Odera fue designado en julio en el cargo que implica tareas vinculadas a la seguridad vial, mientras todavía rige la inhabilitación judicial para conducir. “Esto es un retroceso. Es volver a sentir el mismo dolor, como si todo lo que hice en estos años no hubiera servido. Solo quiero justicia para Ramiro”, concluyó Gabriela.