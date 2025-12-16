Un accidente vial terminó en tragedia en el oeste del conurbano bonaerense. Matías Di Paolo, bombero voluntario del partido de Tres de Febrero, murió tras ser atropellado mientras combatía un incendio en un basural ubicado en El Palomar, en el límite con Morón. Otros tres bomberos resultaron heridos y permanecen internados en grave estado.

Ads

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 21.00, en el cruce de avenida Márquez y ruta 201, una zona de alto tránsito que conecta distintos puntos del oeste bonaerense. Allí, un Volkswagen Vento, conducido por un hombre de 54 años domiciliado en Loma Hermosa, embistió a los cuatro bomberos que trabajaban en la extinción de las llamas.

Producto del impacto, Di Paolo quedó atrapado contra la parte trasera del autobomba. Fue trasladado de urgencia al Hospital Bocalandro, en Tres de Febrero, donde finalmente falleció.

Ads

Quién era Matías Di Paolo

Matías Di Paolo tenía 33 años, era vecino de Villa Bosch e integraba el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero desde hacía poco más de dos años. Prestaba servicio en el destacamento de El Palomar, donde era conocido por su compromiso y vocación.

Sus compañeros lo llamaban “Dipa”. En redes sociales solía compartir imágenes de su trabajo en el cuartel y de los operativos en los que participaba. En marzo de este año había escrito una frase que hoy cobra un sentido especial: “Dos años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida”, junto a fotos con el uniforme de bombero.

Ads

Fuera del cuartel, era fanático de Boca Juniors y muy querido por su entorno familiar y social.

Puede interesarte

El estado de los bomberos heridos

Los otros tres bomberos atropellados continúan internados con pronóstico reservado. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Carrillo y al Hospital Bocalandro, ambos en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. El tercero permanece internado en el Hospital Güemes, en Haedo, partido de Morón.

Según informó el medio local El 1 Digital, las personas heridas fueron identificadas como Micaela Kipildor (24), Milagros Barrionuevo (30) y Matías Henrich (19).

Ads

El dolor del sistema bomberil bonaerense

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero expresaron su dolor a través de un comunicado difundido en redes sociales: “Tus amigos, tu familia y tus camaradas te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio”.

También hubo mensajes desde otras instituciones de la región. Desde Bomberos Voluntarios de General San Martín señalaron: “Expresamos nuestro profundo dolor por el fallecimiento del bombero Matías Di Paolo, caído en cumplimiento del deber”. La muerte de Di Paolo generó una fuerte conmoción en los cuarteles del oeste bonaerense.