Andrés Alberto Alemán falleció este sábado en Villa Gesell luego de protagonizar un trágico vuelco con su moto en la zona de médanos, una problemática repetida cada verano en la costa atlántica.

El hecho ocurrió en el marco del fin de semana del Enduro del Verano, cuando la víctima circulaba por un sector de dunas y cayó en un médano “cortado”, una geografía que le impidió seguir camino y terminar en un desenlace fatal.

El joven no llevaba elementos de protección al momento del impacto, lo que agravó las consecuencias de la caída.

Alemán contaba con historial delictivo en su ciudad de origen que incluía causas por tenencia de estupefacientes, resistencia a la autoridad y encubrimiento. También había estado detenido.

Además, se supo que estaba siendo investigado por la justicia en el marco de una causa vinculada al narcomenudeo.

