El femicidio de Eugenia Mendiburu, la mujer de 43 años asesinada por su expareja en General Lavalle, generó una profunda conmoción en la pequeña comunidad bonaerense. La víctima era empleada municipal y trabajaba en el área de salud local, donde era muy conocida por sus compañeros.

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El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Cornide al 1200 y por el hecho fue detenido Javier Flores, de 49 años, quien había mantenido una relación con la víctima y registraba antecedentes de violencia de género, según consignaron medios locales.

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De acuerdo con la reconstrucción inicial de la investigación, tras el ataque el hombre escondió el cuerpo detrás de un sillón dentro de la casa y luego salió hacia los festejos de Carnaval, que se realizaban a unos 150 metros del lugar. Allí fue visto con manchas de sangre en la ropa y una herida en la mano, lo que despertó sospechas entre los vecinos.

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En medio de esa situación, el sospechoso se presentó en el Hospital Municipal Sagrado Corazón para recibir atención médica y ofreció una explicación que llamó la atención del personal de salud. “Me lastimé cortando una tarta”, dijo para justificar el corte en su mano y las manchas de sangre.

Como Mendiburu trabajaba en el área de salud del municipio y muchos conocían los conflictos previos entre la pareja, el personal del hospital decidió dar aviso a la policía. Poco después, Flores regresó a los corsos y fue detenido por los efectivos.

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Debido a la indignación que generó el caso entre los vecinos, el acusado fue trasladado a una dependencia policial fuera del distrito mientras avanza la investigación judicial.

Dolor y pedidos de justicia

Tras conocerse el femicidio, amigos, compañeros de trabajo y vecinos comenzaron a despedir a Mendiburu en redes sociales con mensajes de profundo dolor y reclamos de justicia.

“Gran compañera, siempre con una sonrisa. Madraza y laburadora”, escribió una usuaria identificada como Celeste Montenegro. “Hoy nos tocó amanecer con esta triste noticia de tu femicidio. Espero que se haga justicia”, agregó.

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Otra amiga, Yanina Mena, compartió una de las últimas fotos juntas y expresó: “Todavía no puedo creer lo que pasó. Solo pedimos justicia por vos, Eugenia Mendiburu”.

En medio de la conmoción, el Municipio de General Lavalle anunció una jornada de asueto para la administración pública local este lunes, en señal de acompañamiento a la familia y a los seres queridos de la trabajadora municipal. En tanto, desde la Mesa de Trabajo de Mujeres y Diversidades La Costa, junto a todas las agrupaciones y organizaciones sociales y políticas que la componen, expresaron su repudio ante el femicidio.