El brutal femicidio y masacre ocurrido en Cañuelas conmocionó a todo el país. Este martes por la noche, un militar retirado asesinó a balazos a su expareja y a un hijo de ella, hirió de gravedad a su propio hijo y luego se suicidó de un disparo en la cabeza.

La mujer y sus hijos se refugiaban luego de denunciarlo por violencia de género y de que la justicia le impusiera una restricción perimetral, informaron fuentes judiciales y policiales.

Según indicaron las fuentes, el suboficial retirado irrumpió en la vivienda en la que su expareja, María Alejandra Giménez Díaz (67), se refugiaba de él y, sin mediar palabra, comenzó a disparar con una pistola Glock calibre 9 milímetros.

"Pateó la puerta trasera e ingresó de golpe disparando", aseguró una fuente con acceso a la investigación, según indicó Télam. En el lugar se encontraban, además de Giménez Díaz, sus dos hijos, Edgardo José Álvarez (34), que tuvo con una pareja anterior, y José Oscar Naon Giménez (21), de su relación con el atacante, quienes fueron alcanzados por los proyectiles. También se hallaban la nuera de Giménez Díaz y esposa de Álvarez y las dos hijas de ésta, menores de edad, quienes lograron escapar ilesas.

Los voceros dijeron que a raíz del ataque, Giménez Díaz y su hijo Edgardo murieron, mientras que el hijo en común de la víctima y el agresor resultó gravemente herido con un tiro en el pecho y fue trasladado al Hospital Cuenca de Cañuelas. En tanto Averio Naón se suicidó tras la balacera.

La fiscal a cargo es Norma Pippo y la causa fue caratulada como "homicidio doblemente agravado por el vínculo en violencia de género y por la pluralidad de víctimas, en concurso real con tentativa de homicidio".

Quién era José Averio Naón

José Averio Naón, de 60 años, es un militar retirado. Había sido denunciado por violencia de género y tenía una restricción perimetral para acercarse a su expareja. Juntos vivieron en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

"Nadie te va a querer tanto como aquella persona que te busco para arreglar las cosas"; "Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen, cuando lo único que pase es lo que hicimos en la vida, y aunque nada ocurra. Eres lo mejor de mi vida"; "Ale tenemos que hablar, así no se puede, la familia destruida, cada uno por su lado, todos peleados con todos". Esos fueron los últimos mensajes que José Naón publicó en el Facebook de su ex esposa.

En las publicaciones de Naón en Facebook hay varias imágenes de armas y hasta un casco con el símbolo del nazismo. "Un hombre antes de marcharse. Te busca, te ruega, no le importa humillarse. Te pide una última oportunidad para los dos, con la esperanza de que las cosas puedan cambiar", publicó hace tres días junto con una foto de su época de conscripto.