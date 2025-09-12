El fallecimiento de Mariano Twerski, periodista y productor oriundo de La Plata, sigue generando conmoción en el ámbito deportivo y radial. El comunicador murió el pasado 4 de septiembre a los 54 años, dejando una marca imborrable en colegas, oyentes y emisoras, que lo recuerdan con mensajes de afecto en redes sociales y en el aire.

Twerski se destacó por su pasión por el fútbol argentino y por brindar información certera sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su profesionalismo y compromiso con la noticia lo convirtieron en una voz respetada dentro del periodismo deportivo.

Durante su carrera, trabajó en emisoras de referencia como Radio Mitre (AM 790) y Radio Rivadavia, y al momento de su muerte integraba el equipo de FM La Redonda 100.3 de La Plata. Además de su labor profesional, compartía públicamente su fanatismo por All Boys.

Desde Radio Rivadavia, la emisora donde dejó una huella importante, publicaron un mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora. Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa. Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor. Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia”.

La noticia de su muerte también se difundió rápidamente en redes sociales, donde colegas y oyentes expresaron su dolor y lo recordaron con mensajes de cariño: “¡Gracias por todo Marian! ¡Siempre te recordaremos con mucho cariño!”, “Tan generoso y predispuesto. Siempre en mi recuerdo y en mi corazón”, y “Qué triste, tuve el placer de cruzarlo por los pasillos siempre tan atento y amable. Fuerte abrazo y mis condolencias a su familia y compañeros”.

Otros posteos destacaron su cercanía y humor: “No lo podemos creer. Era nuestro compañero leal, de fierro. Se atrevía a hacer gym en la silla o pulsear en broma con una operadora. Irreemplazable. Esta madrugada murió Mariano Twerski. Que Dios lo tenga en la gloria”, escribió la cuenta de Instagram @lagosradio. Con su fallecimiento, el periodismo deportivo bonaerense perdió una de sus voces más comprometidas.