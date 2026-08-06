Pablo Víctor Balario fue una de las voces más reconocidas de Sierra de la Ventana. Periodista, locutor, conductor y músico, durante años construyó un vínculo cercano con la comunidad a través de los medios, la cultura y los eventos de la Comarca Serrana.

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Su nombre quedó en el centro de la noticia luego de fallecer mientras realizaba la primera transmisión de Comadreja TV, el nuevo proyecto audiovisual que había impulsado en los últimos meses junto a colaboradores de la región.

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Balario tenía 49 años y había desarrollado una extensa trayectoria vinculada a la comunicación. Tras vivir en Buenos Aires y atravesar un episodio cardíaco, se instaló en la Comarca Serrana hace alrededor de una década, donde continuó con su carrera profesional y encontró un nuevo lugar para desarrollar sus proyectos.

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Además de su trabajo periodístico, era una figura habitual en festivales, celebraciones populares y actividades comunitarias. Su presencia en distintos eventos de la zona lo convirtió en un referente cercano para vecinos e instituciones de Sierra de la Ventana y localidades cercanas.

La comunicación convivía con otra de sus grandes pasiones: la música. Balario era cantante y tecladista, y participaba de presentaciones en vivo, una faceta artística que mantuvo en paralelo con su labor en los medios.

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En los últimos meses había puesto en marcha Comadreja TV, un canal de streaming pensado para generar contenidos propios de la región, con entrevistas, actualidad y entretenimiento.

El proyecto representaba una nueva etapa en su carrera y una apuesta por ampliar la comunicación local a través de plataformas digitales. Quienes compartieron ese camino destacaban el entusiasmo y la dedicación que había puesto en la iniciativa.

Tras conocerse su fallecimiento, colegas, instituciones y vecinos expresaron su dolor y recordaron su compromiso con la comunidad.

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Desde Comadreja TV lo despidieron con un mensaje en redes sociales en el que remarcaron que continuarán con el proyecto como una forma de homenajear su trabajo.