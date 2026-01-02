La Justicia de la provincia de Buenos Aires avanza en la investigación por la muerte de Pablo Enrique Gramigna, el empresario que fue encontrado sin vida durante la noche de Año Nuevo en su casaquinta del partido de Brandsen. El fallecimiento es analizado en una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”, mientras se esperan los resultados de las pericias.

Gramigna tenía 63 años y era un empresario conocido en la región, con una extensa trayectoria vinculada al sector de las telecomunicaciones y los medios locales. Tal como informó previamente LANOTICIA1.COM, una de las primeras hipótesis apuntaba a una caída accidental, aunque ninguna línea investigativa fue descartada.

El cuerpo fue hallado en el baño de la vivienda ubicada en el barrio Parque Mendizábal, a la vera de la Ruta 210, luego de que uno de sus hijos ingresara al domicilio al no lograr comunicarse con él.

Una vida ligada al cable y a los medios locales

Según consignó el portal local Infobrandsen, Gramigna fue fundador del Video Cable Coronel Brandsen, una empresa que tuvo un rol clave en el desarrollo de los servicios de cable en la ciudad y en localidades cercanas. En ese proyecto trabajó junto a su hermano Diego, aunque con el paso del tiempo se alejó de la gestión directa.

Más adelante, estuvo vinculado al Cable de General Belgrano, cuyos servicios también alcanzaban a Jeppener, ampliando su influencia dentro del rubro en la región.

En los últimos años, continuaba relacionado con la actividad a través de la firma Cable Óptica S.R.L., dedicada a servicios de televisión por cable, internet por fibra óptica, instalación de cámaras de seguridad y soporte técnico en telecomunicaciones.

Investigación en curso

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal de Policía Científica y una ambulancia del Hospital Francisco Caram, que constató el fallecimiento.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de Brandsen, conducida por la fiscal Sabrina Tondato, y por estas horas se aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión cómo se produjo la muerte del empresario.