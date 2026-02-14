La mañana del sábado dejó una tragedia en la Ruta 2. Un accidente frontal terminó con la vida de Sebastián Traverso, un joven de 20 años de Castelli, conocido en la ciudad por su recorrido en el fútbol local y regional.

El siniestro ocurrió cerca de las 7.30, cuando Traverso regresaba desde los carnavales de Dolores con dirección a Capital Federal. Según la investigación judicial, perdió el control de su Ford Ecosport, cruzó el cantero central que divide ambas manos y chocó de frente contra una Toyota Hilux en la que viajaba un matrimonio hacia la Costa Atlántica.

Producto del impacto, el joven fue trasladado al hospital de Castelli, donde falleció a raíz de las heridas sufridas. La pareja que viajaba en la Hilux, oriunda de Luján, fue hospitalizada y se encuentra fuera de peligro.

La causa está a cargo de la fiscal Lucía Bruno Hermoso, quien ordenó pericias para determinar las causas del accidente. Las primeras averiguaciones indican que se trata de un tramo recto y con buena visibilidad al momento del hecho. Los vehículos fueron secuestrados para las pericias correspondientes en el Departamento Vial de Castelli.

Dolor en Castelli

La noticia generó una fuerte conmoción en Castelli, localidad ubicada sobre la Ruta 2, a unos 188 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El intendente Francisco Echarren, jefe comunal de ese municipio bonaerense, expresó su pesar en redes sociales.

“Con muchísimo dolor, el intendente Francisco Echarren y toda la familia municipal despide a Sebastián Traverso, joven vecino de nuestra ciudad que falleció en la mañana de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados”, señalaron desde el Municipio.

Quién era Sebastián Traverso

Traverso tenía 20 años y era padre de una nena de poco más de dos años. Hincha de River, había realizado pruebas en Club Atlético River Plate y jugó en divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata. También vistió la camiseta de Villa San Carlos, donde disputó partidos oficiales en inferiores.

Su formación comenzó en la escuela Omar Lamas de Independiente Fútbol Club (IFC) y luego integró equipos que participaron en la Liga de Chascomús. También jugó en El Tero, en futsal.

Desde Independiente FC lo despidieron con un mensaje en redes sociales, destacando su compromiso y su paso por el club. Otras instituciones de la región se sumaron a las condolencias.

Vecinos de Castelli lo recordaron como “un chico respetuoso y educado”. Su familia es propietaria de un reconocido corralón en la zona y, según allegados, Sebastián trabajaba en la sucursal de Lezama.

La investigación continúa para determinar qué provocó el accidente en Ruta 2 que terminó con la vida de uno de los jóvenes más conocidos del deporte local de Castelli.