El Ejecutivo formalizó el recambio a través del Decreto 851/2025, que acepta la renuncia de Patricia Bullrich y nombra a Alejandra Monteoliva con vigencia inmediata. En paralelo, otro decreto –el 850/2025– acepta la dimisión de Monteoliva a la Secretaría de Seguridad Nacional y nombra como reemplazante a Martín Ferlauto. Ambos textos llevan las firmas del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Ads

Bullrich, que en los próximos días asumirá su banca en el Senado, anticipó la salida con una carta publicada en redes. Allí sostuvo que Milei la consideró “la mejor ministra de Seguridad de la historia por lejos” y agradeció la confianza recibida. También respaldó a Monteoliva: “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”.

Quién es Alejandra Monteoliva

Monteoliva, de 55 años, es cordobesa y acumula tres décadas de trabajo en políticas de seguridad. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y luego obtuvo una maestría en Desarrollo en la Universidad de Los Andes, en Colombia, donde vivió 19 años y trabajó para la Policía Nacional.

Ads

En su trayectoria internacional colaboró con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). También asesoró a países de América Latina y el Caribe en reformas y estrategias de seguridad.

En Córdoba, fue integrante del gabinete del entonces gobernador José Manuel de la Sota, donde ocupó cargos directivos en Seguridad entre 2012 y 2013.

Ads

Puede interesarte

Su paso por la gestión nacional

Monteoliva se incorporó al Ministerio de Seguridad de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, donde fue Directora Nacional de Operaciones de Seguridad entre 2015 y 2019, bajo la conducción de la propia Bullrich.

Entre 2020 y 2024 trabajó como asesora de Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos, donde estuvo al frente de operativos y programas vinculados a seguridad en contextos humanitarios.

Desde junio de 2025, era secretaria de Seguridad Nacional, el cargo desde el cual ahora salta al ministerio.

Ads

Transición sin ruido en Seguridad

La salida ordenada de Bullrich busca evitar vacíos de conducción en un área clave para el Gobierno. El traspaso se conocía desde hacía más de una semana, pero recién quedó formalizado este martes con la publicación en el Boletín Oficial.

Monteoliva asume en un momento de sensibilidad para el oficialismo, con la consigna de continuar la llamada “doctrina Bullrich”, que la propia exministra destacó en su despedida. El Gobierno apuesta a que la continuidad técnica en Seguridad garantice previsibilidad política en una cartera siempre bajo la lupa pública.