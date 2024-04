El diputado nacional de la Libertad Avanza (LLA), Alberto “Bertie” Benegas Lynch, dijo que no cree en la “obligatoriedad de la educación” y calificó a la secretaría de Educación como “comité de burócratas”.

En una entrevista con el programa A confesión de parte (FM Milenium), el legislador liberal dijo que “la educación es el eje de la civilización: ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación, al Estado, al ministerio de la Educación? ¿Cómo tenés esa cerrazón?”

“No creo en la obligatoriedad de la educación, creo es responsabilidad de los padres, cuando traés un hijo al mundo le querés dar lo mejor. Si no te podes dar el lujo de mandar a tu hijo el colegio porque lo necesitás en el taller, y no lo podés mandar a la universidad“, opinó.

Las declaraciones de Benegas Lynch han traído un sinfín de críticas desde el arco político, inclusive del gobierno nacional.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende la secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell, publicó en su Instagram un post titulado “Hombres trabajando, niños estudiando” respondiendo a los polémicos dichos del diputado nacional.

Pettovello le contesta a Bengas Lynch por instagram: pic.twitter.com/de0Tes4X8j — Alan Longy ⭐⭐⭐ (@AlanLongy) April 8, 2024

“Bertie” es descendiente de Tiburcio Benegas Ortiz Posse, político, diplomático, precursor de la industria vitivinícola y empresario, así como representante de la Generación del 80. Su abuelo y su padre, tienen el mismo nombre, ambos introductores de nuevas corrientes de la ideología liberal en Argentina.

El padre es referente intelectual del presidente Javier Milei, de quien tiene un cuadro en su despacho de Olivos. Además ha sido orador del acto de cierre de campaña para las elecciones de octubre de 2023.

Egresó de la ESEADE, como magíster en Economía y Administración de empresas, de la UADE en Licenciatura en Comercialización, y de la Universidad de Palermo, en un posgrado en Negociación.

Desde 2001 a 2020 se desempeñó en diversos roles en Grupo Santander. Fue director general de Universia Santander entre 2008 y 2020. Cuenta además con 10 años de experiencia en marketing y ventas corporativas en Banco Santander.