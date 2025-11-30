En una elección récord en La Plata, Carlos Anacleto se convirtió este sábado en el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, tras imponerse con más del 74% de los votos en una jornada marcada por la alta participación y el debut de la boleta única en el club.

Ads

La votación se realizó en el polideportivo Víctor Nethol y reunió a más de siete mil socios, la cifra más alta registrada en la historia reciente del Lobo. El proceso arrancó con demoras por errores en la impresión de los padrones, lo que retrasó la apertura de urnas hasta las 10.30. Recién entonces los hinchas pudieron votar con normalidad, según consignó El Día.

Anacleto, referente de la agrupación Usina Tripera, venció a Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos) y Diego Patiño (Unir a Gimnasia), y sucederá en el cargo a Mariano Cowen. La institución difundió que el nuevo presidente obtuvo 5.739 votos, muy por encima de sus adversarios internos.

Ads

🗳️ Elecciones 2025



Carlos Anacleto fue elegido por los socios y socias como el nuevo presidente del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata



Escrutinio final - Votos totales: 7.749

👉🏻 Anacleto: 5.739 votos

👉🏻 Onofri: 1.097 votos

👉🏻 Patiño: 502 votos

👉🏻 Medina: 328 votos

👉🏻… pic.twitter.com/jUPiwdiUQr — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) November 30, 2025

¿Quién es Carlos Anacleto?

Anacleto no es un desconocido en el club. Fue vicepresidente segundo durante la gestión de Juan José Muñoz entre 2004 y 2006 y mantiene perfil activo en la vida institucional del Lobo. Ahora tendrá mandato por tres años y el desafío inmediato de estabilizar la economía del club, que arrastra deudas con trabajadores, colaboradores e inhibiciones deportivas.

Su conducción estará acompañada por Guillermo Ezequiel Ibáñez (vice 1°), Ricardo Blas Casal (vice 2°) y Josefina Paz Gaskin (vice 3°).

Ads

🗣 “VAMOS POR UN GIMNASIA GRANDE"



Anacleto habló tras la victoria en las elecciones del Lobo. 👇🏻#GELP #CGE 🔵⚪️ pic.twitter.com/euZQBDe2AT — Letra G (@LetraG) November 30, 2025

Jornada caliente y transición inmediata

El cierre de la votación fue pasadas las 19.00 y el conteo avanzó rápido gracias al sistema de boleta única, utilizado por primera vez en el club. El traspaso de mando con Cowen está previsto para el lunes, antes del partido que Gimnasia disputará ante Barracas Central por los cuartos de final del Torneo Clausura.

En lo deportivo, el equipo de Fernando Zaniratto llega en alza tras eliminar a Unión de Santa Fe y asegurar su lugar en la instancia decisiva. El foco del oficialismo y la oposición ahora pasa por reforzar el plantel para 2026, con nombres como Ignacio Fernández y Milton Casco, ambos recientemente desvinculados de River, como grandes anhelos de la gente.

GIMNASIA ELECCIONES 2025

Con mucho retraso, por un error en la confección de los padrones, que hubo que reimprimirlos, comenzó el acto eleccionario en el Polideportivo. Los candidatos a Presidente, Diego Patiño, Daniel Onofri y Carlos Anacleto emtieron su sufragio.#CGE #GELP pic.twitter.com/Lr5DLCvGUX — Corazón Azul y Blanco (@AzulGimnasia) November 29, 2025

El dato bonaerense: un club clave en la vida política de La Plata

Como suele ocurrir en los clubes grandes de la Provincia, las elecciones en Gimnasia movilizan a miles de socios y marcan agenda en la ciudad capital. La votación de este sábado replicó la tendencia de mayor participación que ya se vio en los comicios municipales y provinciales, y confirmó el peso del Lobo como actor social y cultural de La Plata.

Ads

Con el resultado confirmado, Carlos Anacleto comienza a escribir su propio capítulo al frente de uno de los clubes más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires.