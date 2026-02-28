El acusado es Nahuel Lau de Hoz, de 22 años, y está detenido por el femicidio de Malena Maidana, de 26 años, en la medianoche del pasado domingo en Barrio La Unión, Ezeiza.

Vivía a seis cuadras de Malena y no existía vínculo previo entre ambos cuando se cruzaron la noche del 22 de febrero, momento en el que la joven fue asesinada de múltiples puñaladas en plena calle.

Las cámaras de seguridad resultaron claves para identificarlo. En las imágenes se los ve caminar por la zona y, minutos después, regresar a paso rápido.

Tras el ataque, el acusado se habría lavado las manos en una zanja, cambiado la ropa y regresado a su casa. Al momento de la detención, la Policía secuestró prendas que habría usado esa noche, un par de zapatillas con manchas de sangre y varios cuchillos. Entre ellos, según las pericias preliminares, estaría el arma homicida. En la vivienda también encontraron una gran cantidad de armas blancas.

Malena Maidana tenía 26 años: No tenía vínculo previo con el acusado

Vecinos señalaron que el joven tenía conductas que les llamaban la atención desde hacía tiempo. Algunos mencionaron que solía salir a caminar con una catana y golpear objetos sin motivo en la vía pública.

Trabajaba como freelance en la edición de videos para una agencia de desarrollo web, que tras conocerse la detención comunicó su desvinculación y repudió el hecho.

Los registros de cámaras de seguridad fueron clave. El primer registro, de las 20.45, muestra a la víctima caminando con una mochila pequeña que contenía una botella de agua y un celular. Una segunda cámara capturó el momento del ataque a las 23.48, registrando los gritos y las súplicas de la mujer hacia su agresor.

En tanto otro lamentable hecho asociado al sangriento episodio fue descubierto por la Policía cuando detuvieron a tres trabajadores de la salud que terminaron presos por hurtar el teléfono de la víctima. Mediante el sistema de ubicación satelital del aparato, el equipo fue hallado en una sala perteneciente a la base de la ambulancia que intervino.

La causa está a cargo de la Fiscalía Nº3 especializada en Violencia de Género de Ezeiza, encabezada por María Lorena González, que caratuló el hecho como femicidio y solicitó que el acusado continúe detenido.