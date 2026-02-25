Boca venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de la Copa Argentina en Salta. Pero más allá del resultado, el foco estuvo puesto en la presencia de Alexis Zárate, el defensor que estuvo preso por abuso sexual y regresó al fútbol profesional tras recuperar la libertad.

El jugador, que hoy integra el plantel de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, fue titular y salió en el segundo tiempo. Disputó el partido completo en términos competitivos, sin jugadas determinantes.

La condena contra Zárate fue dictada en 2017 por el Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora: seis años y medio de prisión por el abuso sexual de Giuliana Peralta, en un hecho ocurrido en 2014 en Wilde. En 2020, tras quedar firme la sentencia por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzó a cumplir la pena.

Estuvo alojado en el penal de Saavedra, cerca de Bahía Blanca. En 2024 accedió a la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena. Entre las condiciones, debe realizar un taller de masculinidades y respetar una restricción perimetral hacia la víctima hasta 2027.

A fines de 2025 había sido anunciado por Argentino de Quilmes, pero el club dio marcha atrás horas después. Finalmente, en 2026 se sumó al equipo de Chivilcoy y volvió a jugar en un torneo oficial.

