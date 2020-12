El Intendente de Las Flores, Alberto Gelené, volvió a la actividad hace tres semanas tras haberse contagiado de COVID-19, destacó el trabajo en conjunto con el gobernador Axel Kicillof. En ese sentido, destacó la reunión con el gobernador e intendentes oficialistas de la Quinta Sección electoral a mediados de noviembre, en la que hablaron sobre la evolución de la pandemia y el Presupuesto 2021.

Tras recuperarse de coronavirus, Gelené agradeció a sus hijos y al esfuerzo que realiza su esposa Marcela, quien trabaja en diversas organizaciones de la sociedad civil y lo acompaña en la contención del pueblo, "para hacer más liviana una tarea de tanto compromiso como es ser Intendente, y más en un pueblo donde mi casa no tiene rejas, sino una puerta donde los vecinos acuden cuando hay una necesidad".

Por último, el alcalde que cumple su cuarto mandato al frente de la Comuna y que volvió al poder tras estar fuera del cargo durante cuatro años, explicó: "No pensaba volver a ser Intendente, pero la falta de no continuidad con las políticas que habíamos implementado entre 2003 y 2015 y el pedido de los vecinos, me motivó a presentarme nuevamente", señaló en dclaraciones al medio local Noticias Las Flores.