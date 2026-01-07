Durante la Etapa 3 del Rally Dakar 2026, y con más de 8 minutos arribó el GRallyTeam de Puck Klaassen (Países Bajos) y Augusto Sanz (Argentina) en Al-Ula en la categoría T3 Challenger.

La neerlandesa Klaassen se convirtió así en la quinta mujer en la historia en ganar una etapa del Dakar, y lo hizo acompañado de su navegante de 29 años y oriundo de Luján, hoy residente en Parada Robles, Exaltación de la Cruz.

Sanz es bombero voluntario en su localidad y trabaja en una empresa de energías sustentables. En en el Dakar comenzó en 2023 donde logró ganar por primera vez una etapa y ya va por el cuarto, el de este año.

Ha competido en rally en el Desafío de la Ruta 40, Desafío Guaraní, campeonato de Cross Country en la Argentina. Logró podios en el campeonato nacional y luego fue campeón argentino con Nicolás Tratz.

Por otra parte, ya en la etapa maratón que demandó 451 kilómetros y se inició este miércoles, la dupla se complicó ante una detención tras superar el kilómetro 122 que los relegó en el clasificador. Debieron reparar un inconveniente, luego lograron reintegrarse a la carrera y terminaron a más de 1h45m. Aquí ganó otra dupla argentina, los vigentes campeones, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini.

