Un oficial de la Policía bonaerense fue detenido acusado de asesinar a un docente que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes para completar sus ingresos, en un hecho ocurrido en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Ads

Se trata de Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), quien está imputado por el crimen de Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, padre de una nena de 3.

Puede interesarte

Según consignó Clarín, el policía había solicitado un viaje a través de la app DiDi durante la madrugada del domingo. Pereyra lo pasó a buscar y lo trasladaba hacia su lugar de trabajo. El recorrido terminó en la zona de la autopista Presidente Perón y la ruta nacional 3, donde ambos descendieron del vehículo.

Ads

El oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros (23) mató al docente para robarle y se fue a trabajar a la UTOI. Foto: Clarín

Por motivos que aún se investigan, el efectivo le disparó al menos cinco veces con su arma reglamentaria, una pistola Bersa calibre 9 milímetros. La víctima quedó gravemente herida y murió poco después.

De acuerdo a la reconstrucción del caso publicada por ese medio, el acusado fue el último pasajero del docente y existen elementos clave que lo comprometen: en la escena se hallaron cinco vainas servidas y su arma tenía la cantidad de municiones compatible con esos disparos.

Ads

El documento del egreso como policía de Matías Alejandro Vizgarra Riveros. Foto: Clarín

Además, el vehículo de la víctima —un Chevrolet Corsa— apareció abandonado en Ciudad Evita, a pocas cuadras de la base donde el policía prestaba servicio.

Tras el hecho, Vizgarra Riveros fue detenido y desafectado de la fuerza. Está imputado por “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y criminis causa”, un delito que prevé prisión perpetua. Al ser indagado, se negó a declarar.

El Chevrolet Corsa del docente Cristian Pereyra, modelo 2008., apareció cerca de la UTOI. Foto: Clarín

Siempre según Clarín, el joven había egresado en abril de 2021 de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” y se desempeñaba desde entonces en la UTOI, un grupo táctico creado para intervenciones rápidas.

Ads

Puede interesarte

El caso generó fuerte conmoción no solo por la violencia del hecho, sino también por el perfil de la víctima. Pereyra era docente y, como tantos otros, realizaba viajes en una aplicación para sostener su economía familiar.

La investigación ahora busca determinar si el acusado actuó solo y qué motivó el ataque. Mientras tanto, el crimen vuelve a exponer una escena que se repite: precariedad laboral, violencia extrema y cuestionamientos a la formación de las fuerzas de seguridad.