En las últimas horas, las redes sociales de Pinamar se vieron inundadas por las imágenes de un hombre vestido como Spiderman que recorría las calles del barrio San José. Las fotos, que rápidamente se viralizaron, generaron todo tipo de versiones, bromas y hasta temor por los más chicos.

Sin embargo, detrás de la máscara del popular superhéroe se esconde una historia conmovedora. La hermana de este hombre de 28 años, María Florencia Paiz, decidió publicar un comunicado en Facebook para aclarar la situación y pedir a la comunidad que no tenga miedo.

En el comunicado, Paiz explica que su hermano, Ariel, nació con hipoxia, lo que le provocó un retraso mental. "Hoy tiene 28 años pero posee un desarrollo intelectual y madurativo de un preadolescente, es como un niño", escribe la mujer en las redes sociales.

A pesar de las dificultades, Ariel llevó una vida plena y feliz. Asiste a un taller protegido y hace poco consiguió un trabajo ayudando a un vecino en su local. Es un gran fanático del cine, especialmente de las películas de terror, ciencia ficción y superhéroes.

"Ariel es completamente inofensivo y muy gracioso", asegura Paiz. "Vive en su mundo de inocencia y cine. Hace un tiempo, para Halloween, otro vecino lo invitó a vestirse de Michael Myers afuera de su negocio, también lo hizo en el cine, con eso, a veces, se hace unas monedas".

Sin embargo, la máscara de Spiderman puede generar miedo en algunas personas, por lo que Paiz decidió aclarar que su hermano no es peligroso ni agresivo. "No se vincula con menores, no les habla, no se acerca, no le interesan, no les hará daño. Se los juro con mi entero corazón", afirma.

"Les agradezco por tomarse el tiempo de leer esto y espero haber espantado un miedo. Ariel es un héroe con una historia conmovedora que merece ser comprendido y aceptado por todos", concluye Paiz. La historia de Ariel resalta la importancia de respetar a las personas con discapacidad.