Gran Hermano 2022 vivió otra gala de emociones. Varios familiares de los participantes entraron a la casa a compartir algunos días junto a sus seres queridos. Uno de ellos fue Fabián, quien es sobrino de Romina, es hijo de la hermana de la exdiputada del Frente de Todos.

Romina se sorprendió con la nueva visita, abrazó al joven y rápidamente le preguntó por sus hijas. Su rostro no podía evitar la decepción por no ver a sus pequeñas. "¿Y las nenas cómo están? ¿Por qué no las dejaron entrar?", le preguntó al joven con gesto de decepción.

Minutos después, la participante lanzó sin filtro: “No te reconocí cuando entraste porque estás maquillado. Y estás más gordito, ¿no?”. La frase no pasó inadvertida entre los televidentes que reaccionaron con todo tipo de comentarios y memes a través de las redes sociales.

Walter Fabián Herrera es el sobrino de Romina Uhrig. "Tiene 22 años, vive con sus papás, es el hijo mayor de la hermana de Romina", sostuvo el conductor Santiago del Moro, quien aclaró que las hijas de la participante no pueden ingresar a laq casa por ser menores de edad.

El joven es martillero público y empleado de la Municipalidad de Moreno. En sus redes sociales no oculta su militancia kirchnerista. En su cuenta de Instagram hay fotos con la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde en segundo plano se ve a Romina.

Hace pocos días se había encargado de desmentir una fake news que circuló en redes sociales indicando que cobraba 360 mil pesos en la Municipalidad. El joven que se desempeña en la Secretaría de Seguridad posteó su recibo de sueldo donde figuraba 120 mil pesos.