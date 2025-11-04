El ingeniero químico formó parte de las filas del PRO, fue concejal de Presidente Perón y candidato a intendente. Es señalado como cercano al actual ministro de Salud Mario Lugones y el asesor presidencial Santiago Caputo. En el Sanatorio Güemes, del cual Lugones fue director, ocupó cargos ejecutivos antes de integrarse a la administración pública nacional.

Tras la salida de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, ahora Giana será el número dos de Lugones. Su reemplazo se oficializó a través del Decreto 783/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Mario Lugones, ministro de Salud

Giana se recibió en el ITBA como ingeniero químico y se especializó en administración hospitalaria y gestión pública. Según consta en su perfil de Curriculum Vitae, trabajó en 2015 como líder del Equipo de Innovación Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Entre 2016 y 2019 fue gerente económico financiero del PAMI.

Además, se desempeñó como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del GCBA entre enero de 2020 y febrero de 2021. Luego pasó al sector privado, al Sanatorio Güemes, donde trabajó hasta este lunes como director de Administración y Finanzas.

Giana también fue concejal en el municipio de Presidente Perón por el PRO, partido que lo impulsó como candidato a intendente de ese distrito dentro de la coalición Juntos por el Cambio.

Su vínculo con la política y los hechos violentos que vivió

En 2014 sufrió un robo a mano armada en el que creyó que perdería la vida. Tras ese hecho, se acercó al PRO.

Seis años más tarde, Giana fue noticia cuando protagonizó la defensa de su vivienda en medio de la toma de tierras en Guernica, donde vivía con su esposa y sus dos pequeños hijos. Durante ese conflicto, pasó 95 días rodeado por una hilera de policías que custodiaban su domicilio y el de otros vecinos afectados por la gigantesca ocupación, que terminó con el desalojo de quienes intentaban apropiarse de los terrenos.

En el año 2017, durante la campaña donde fue candidato a concejal de Presidente Perón, fue secuestrado a pocos días de la elección durante cinco horas. Tras la denuncia judicial, nunca se esclareció quiénes fueron los responsables.