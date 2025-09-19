En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires fue escenario de la tradicional rotación de bancas que caracteriza al Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U). El dirigente Guillermo Pacagnini se despidió de su banca, que pasó a ocupar el flamante legislador Ariel Hernán Moreno, oriundo de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

Moreno, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), trabaja en el sector de servicios de emergencia eléctrica en la empresa JF Secco. Allí, junto a sus compañeros, impulsó una organización sindical que consiguió el pase a planta permanente. Su perfil político se distingue por propuestas ligadas a la reducción de la jornada laboral, la lucha contra la precarización y la nacionalización del sistema energético bajo control de los trabajadores y usuarios populares.

Durante su jura, el diputado se mostró con un casco de operario en homenaje a los trabajadores. En su discurso, reivindicó la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos, pidió “alto al genocidio y una Palestina libre”, y ratificó la defensa ambiental y de la energía como un derecho. “Por la lucha de las y los trabajadores en la Argentina y en todo el mundo, por un gobierno de los trabajadores y el socialismo, sí juro”, expresó.

El sistema de rotación del FIT-U, que se aplica en distintos cargos legislativos, busca garantizar la alternancia de representación de los partidos que lo integran. En ese marco, Pacagnini había llegado a la Cámara en diciembre de 2024 en reemplazo de Guillermo Kane, referente del Partido Obrero.

Moreno ya había participado de anteriores contiendas electorales: en 2019 fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y en 2023 compitió como postulante a concejal en La Matanza por la lista del FIT-U. Ahora, ocupará su banca en la Legislatura hasta diciembre de este año.

✋Jura como diputado Ariel Hernán Moreno, tras la renuncia de Guillermo Pacagnini. pic.twitter.com/2EIpEMKkmd — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 18, 2025