El Frente de Izquierda puso en marcha una vez más su sistema de bancas rotativas en la Legislatura bonaerense. Tras la renuncia de Guillermo Pacagnini, este jueves juró su reemplazo, Ariel Hernán Moreno, quien debutó en el recinto portando un casco blanco de operario en homenaje a los trabajadores y con un encendido mensaje político.

Ads

“Por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, por el alto al genocidio y una Palestina libre desde el río hasta el mar, por la lucha de las y los trabajadores en Argentina y en todo el mundo, contra la precarización laboral, por la defensa ambiental y la energía como un derecho, y por un gobierno de las y los trabajadores y el socialismo, sí juro”, expresó Moreno al asumir su banca este jueves en la Cámara de Diputados de la Provincia.

La jura se concretó luego de que el cuerpo aprobara la renuncia de Pacagnini y se validara la certificación de la Junta Electoral bonaerense. Con este movimiento, el FIT-U continúa con su esquema de rotación para dar lugar a distintos referentes de la fuerza.

Ads

Además, en la misma sesión se renovaron licencias de Mercedes Landívar, Federico Otermín, Mariano Cascallares, Nahuel Sotelo y Santiago Passaglia, y se reactivó la actividad parlamentaria tras cuatro meses sin plenario. En agenda figuran más de 90 proyectos vinculados a salud, seguridad y cultura, aunque el oficialismo decidió retirar la iniciativa que buscaba condonar deudas municipales hasta que avance el Presupuesto 2026, tal como anticipó LANOTICIA1.COM.

Ads