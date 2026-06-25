En medio de una sesión cargada de tensión política, el senador bonaerense Jorge "Pitingo" Paredi protagonizó una escena inesperada que rompió por unos instantes la formalidad del recinto. El legislador de Fuerza Patria hizo sonar una vuvuzela con los colores de la Selección Argentina para homenajear a Lionel Messi en el día de su cumpleaños número 39.

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El episodio ocurrió este miércoles durante la primera sesión ordinaria del año en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Desde su banca, el exintendente de Mar Chiquita sacó la popular trompeta y, antes de tocarla, le comentó a uno de sus compañeros: "Mirá, lo voy a hacer por vos".

Insólito. Suenan bubucelas en el Senado de la provincia para celebrar el cumpleaños de Messi. Jorge Paredi el que tocó la trompeta. #LaBenditaLegislaturaBonaerense pic.twitter.com/Ug3tRoOpVD — Fer Alarcon PN (@Ferna_Alarcon_) June 24, 2026

Segundos después, el potente sonido de la vuvuzela inundó el recinto y sorprendió a los presentes. El momento generó risas entre los legisladores y rompió brevemente el clima de una jornada marcada por las diferencias internas dentro del peronismo.

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Mientras algunos senadores conversaban en voz baja, el sonido resonó en toda la Cámara. Desde el estrado, la vicegobernadora Verónica Magario observaba la escena cuando se escuchó un llamado de atención: "Senador, por favor". La situación terminó entre sonrisas y comentarios de los presentes.

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Una vuvuzela que ya había mostrado durante el Mundial

No es la primera vez que Paredi se muestra públicamente con la vuvuzela celeste y blanca. Días atrás había compartido en sus redes sociales una fotografía junto al instrumento durante la transmisión del partido que la Selección Argentina disputó frente a Austria por el Mundial. En esa publicación también exhibió una imagen de Diego Maradona en homenaje a los 40 años del histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra en México 1986.

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"En el Poli de Santa Clara para ver jugar a la selección. Vamos Argentina", había escrito entonces el senador.

La curiosa intervención se produjo justo el día en que Lionel Messi celebró un nuevo cumpleaños en plena competencia mundialista. Como ocurre desde hace años, el capitán argentino recibió saludos de deportistas, celebridades y miles de fanáticos a través de las redes sociales.

Un crack en el @SenadoresFP_PBA - @ParediJorge dio la nota con sonido de selección. APLAUSOS DE PIE!! pic.twitter.com/MkzEvPrBHH — La Quinta Sección (@laquintaseccion) June 24, 2026

Quién es Jorge "Pitingo" Paredi

Nacido en General Pirán, partido de Mar Chiquita, el 24 de marzo de 1951, Jorge Alberto Paredi es uno de los dirigentes históricos del peronismo de la Costa Atlántica bonaerense. Conocido popularmente como "Pitingo", comenzó su militancia política en su ciudad natal y llegó a presidir el Partido Justicialista local durante ocho años.

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Fue intendente de Mar Chiquita en cuatro períodos no consecutivos. Llegó al gobierno municipal en 2003, fue reelecto en 2007 y 2011, y tras perder la elección de 2015 frente a Carlos Ronda regresó al poder en 2019 de la mano del Frente de Todos.

En diciembre de 2023 se incorporó al directorio de Aguas Bonaerenses (ABSA) por impulso del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

En las elecciones legislativas de 2025 integró la lista de Fuerza Patria por la Quinta Sección Electoral y resultó electo senador provincial. Actualmente ocupa una banca en la Cámara alta bonaerense, donde este miércoles se convirtió en protagonista de una de las postales más curiosas de la jornada al celebrar el cumpleaños de Messi con una vuvuzela en pleno recinto.