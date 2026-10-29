Celia ‘Tatá’ Moncany fue designada para ser recibida por el papa León XIV durante su visita a la Argentina el próximo mes de noviembre, ella brinda catequesis desde hace doce años en la Unidad Penitenciaria N° 17 de Urdampilleta a personas privadas de su libertad.

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La noticia llegó a través de contactos vinculados al Episcopado de Buenos Aires, que conocían la tarea que desarrolla desde hace más de una década en el establecimiento penitenciario. Una de sus hijas, que reside en Tigre, fue quien tuvo el vínculo que permitió acercar la historia de su madre a quienes organizaron el encuentro.

“Estoy ansiosa. Todavía no caigo. Dios es muy misericordioso conmigo. Me parece que me da demasiado”, contó Tatá a Cadena Nueve.

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Tatá comenzó a concurrir a la Unidad Penitenciaria 17 hace doce años. Durante los primeros dos años lo hizo prácticamente sola. Con el tiempo, se sumó un sacerdote y la actividad comenzó a crecer.

Al principio, los internos que participaban eran trasladados hasta un salón de la escuela del establecimiento. Tatá planteó entonces la posibilidad de acercar la catequesis directamente a los pabellones. La propuesta fue aceptada y la experiencia se transformó. Lo que comenzó con grupos reducidos fue creciendo hasta alcanzar a los distintos pabellones. “Hoy salen todos, no queda nadie en la celda”, contó con entusiasmo.

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Con el paso del tiempo, el vínculo con los internos se fortaleció. Tatá relató que hoy siente a la unidad como “su segunda casa” y destacó las muestras de afecto que recibe de quienes participan de las actividades.

Según relató, los internos participan activamente: algunos rezan los misterios, otros responden y otros cantan.

La catequista reconoció que todavía no sabe exactamente qué ocurrirá durante el encuentro ni qué podrá preguntarle al Pontífice. “Yo qué pregunta le voy a hacer al Papa. El Papa me va a preguntar más a mí que yo a él”, respondió. Tampoco tenía, al momento de la entrevista, confirmado el día y horario exactos de la reunión.