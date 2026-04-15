El Gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles la designación de Leonardo Fabián Szuchet como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, un área que depende del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

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La designación quedó oficializada a través del Decreto 249/2026 publicado en el Boletín Oficial. Szuchet reemplaza a Joaquín Mogaburu, quien había asumido en diciembre pero permaneció apenas tres meses en el cargo.

Un perfil con antecedentes en la gestión macrista

Szuchet no es un desconocido dentro del área. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como jefe de Gabinete en la Secretaría de Derechos Humanos, cuando el organismo estaba a cargo de Claudio Avruj.

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En ese rol, tuvo participación en la gestión de políticas vinculadas a memoria, verdad y justicia, y también en la administración de espacios emblemáticos como el predio de la ESMA.

Cambios y tensiones en el área

La salida de Mogaburu se da en medio de movimientos internos dentro del Ministerio de Justicia. El funcionario saliente respondía políticamente a Sebastián Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

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Además, el área de Derechos Humanos viene atravesando una etapa de redefiniciones. Entre ellas, la posibilidad de trasladar su sede a un edificio ubicado en el barrio de San Telmo, un proyecto que todavía genera dudas dentro del propio Gobierno.

Szuchet asumirá formalmente en los próximos días, en un contexto marcado por cambios en la estructura del área y debates sobre el rol que tendrá la política de derechos humanos durante la gestión libertaria.