Leandro Paredes volvió a poner en valor el trabajo silencioso que realizan los profesionales que acompañan a la Selección Argentina y al plantel campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. En las últimas horas, el mediocampista agradeció públicamente al kinesiólogo Luis García, oriundo de San Antonio de Areco, por su labor durante la recuperación de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas.

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La historia fue difundida por el medio local Bosco Producciones, que compartió una imagen de una camiseta firmada por el futbolista dedicada a García, junto con un mensaje de reconocimiento por su rol clave en el proceso que le permitió regresar al equipo nacional.

“Fue muy difícil. Cuando pasó lo que pasó, en el momento que pasó, los días posteriores a la lesión fueron muy difíciles. El objetivo era volver lo más rápido posible y volví antes de lo previsto. Tengo que agradecer solamente a los médicos y kinesiólogos que han hecho un trabajo espectacular”, expresó Paredes al referirse a su recuperación.

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Luis García integra desde hace años el equipo médico de la Selección Argentina y es una figura muy querida en San Antonio de Areco, donde su trabajo también es reconocido a nivel local. La publicación del homenaje de Paredes generó una fuerte repercusión en redes sociales y despertó una ola de mensajes de orgullo en su ciudad natal.

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En los comentarios de la publicación de Bosco Producciones, vecinos, amigos y conocidos destacaron su labor profesional y su calidad humana. “Te queremos Luis García”, “Excelente profesional y persona”, “Orgullo arequero”, “Gracias por tu gran trabajo” y “Genio Luis” fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en Facebook.

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El gesto de Paredes volvió a poner en primer plano el rol de los kinesiólogos y médicos que acompañan a la Selección Argentina, un trabajo clave para el rendimiento de los futbolistas en la élite del fútbol mundial. En ese proceso, el mediocampista incluso volvió a sumar minutos en el equipo nacional, con participación en la victoria 2-0 ante Austria.