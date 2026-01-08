El juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia, con funciones en el Departamento Judicial Mercedes, resolvió dejar en libertad al jefe de la Policía Federal Argentina que conducía alcoholizado, cruzó de carril y mató a una mujer en un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de Luján. La decisión judicial generó una fuerte reacción social y el reclamo público de la familia de la víctima.

Giacoia rechazó el pedido de la fiscal para convertir la aprehensión en detención al considerar que esa medida resultaba “desproporcionada”, pese a que el test de alcoholemia confirmó 0,48 gramos de alcohol en sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero al volante.

Eljuez de Garantías Luis Marcelo Giacoia. Foto: El Civismo

El accidente que conmocionó a la Provincia

El hecho ocurrió el sábado 2 de enero, minutos antes de las 18.00, en cercanías del Polo Club La Cañada, sobre la Ruta 6. El Honda Civic conducido por Gastón Maximiliano Montepeloso (38) perdió el control, atravesó el cantero central y chocó de frente contra un Chevrolet Prisma que circulaba en sentido contrario.

En ese vehículo viajaba una familia de General Rodríguez. Como consecuencia del impacto murió Vanesa Escalante (36), madre de una adolescente de 14 años. Su esposo, Marcelo Emmi (38), y la hija de ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital Zonal de Luján.

Gastón Maximiliano Montepeloso (38) -a la izquierda-, el jefe de la Policía Federal que chocó y mató borracho en Luján. Foto La Posta Noticias

Quién es el policía imputado

Montepeloso se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina en Rafaela, Santa Fe, y se encontraba de vacaciones. Fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente y lesiones culposas, en calidad de autor.

Según consta en la causa, el acusado se negó a declarar ante la fiscal Mariana Suárez, titular de la UFI N°9 Descentralizada de Luján, perteneciente al Departamento Judicial Mercedes.

Tras el episodio, la Policía Federal lo pasó a disponibilidad y le inició un sumario administrativo interno.

El fallo del juez Giacoia

La fiscal Suárez solicitó que Montepeloso continuara detenido, pero el juez Luis Marcelo Giacoia rechazó el planteo y ordenó su inmediata libertad. Como medidas, dispuso que el imputado fije domicilio, entregue su licencia de conducir y se abstenga de mantener contacto con las víctimas y sus familiares.

La resolución generó cuestionamientos por tratarse de un caso con alcohol al volante, una conducta especialmente agravada en territorio bonaerense por la normativa vigente.

Foto: captura video Punto de Vista

Quién es Luis Marcelo Giacoia

Según información oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Luis Marcelo Giacoia es titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Mercedes, perteneciente al fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con competencia territorial en todo el Departamento Judicial Mercedes.

El juzgado tiene asiento en la ciudad de Mercedes, cabecera judicial de la región. Desde ese ámbito, Giacoia cumple funciones como juez de garantías dentro de la estructura del Poder Judicial bonaerense.

💬 "Quiero que esté preso, no quiero que esté un segundo más libre".



El reclamo de Marcelo Emmi tras la muerte de su pareja, Vanesa Escalante, atropellada por un jefe de la Policía Federal que conducía alcoholizado y fue liberado por la Justicia.



📺 En #ElNoticiero pic.twitter.com/cJiwibcflK — La Nación Más (@lanacionmas) January 7, 2026

El reclamo del viudo

Tras conocerse la decisión judicial, Marcelo Emmi, pareja de la víctima, expresó públicamente su dolor y su pedido de justicia. En declaraciones televisivas, reclamó que el imputado vuelva a quedar detenido y cuestionó duramente el fallo que lo dejó en libertad.

“Quiero que esté preso, no quiero que esté un segundo más libre”, afirmó, al recordar el momento en que intentó rescatar a su familia tras el impacto y la imposibilidad de salvar a su esposa.

Luis Marcelo Giacoiaes titular delJuzgado de Garantías del Joven N°1 de Mercedes. Foto: El Civismo

Investigación en curso

Aunque en un primer momento trascendió la versión de una posible picada con otro vehículo, fuentes judiciales indicaron que no hay pruebas concluyentes, aunque se continúa buscando al conductor de un Audi que aparece en registros fílmicos de la zona para que preste testimonio.

Las pericias están a cargo de la Sub DDI de Luján, que también relevó el estado del tramo donde ocurrió el choque. Según los investigadores, en ese sector de la Ruta 6 no hay guardarrails y el cantero central es una zanja con pasto, lo que incrementa el riesgo ante maniobras imprudentes.