María Amoroso, es quien encabeza la lista de concejales por La Libertad Avanza en el municipio de José C. Paz, desplazando al dirigente del PRO y ex candidato a intendente, Ezequiel Pazos.

La candidata libertaria se presentó de la siguiente manera:

“Mi nombre es María Amoroso, tengo 35 años, soy católica y tengo dos hijos de cuatro patas: Romeo y Winston. Trabajo en el sector privado desde que tengo 17 años”.

“Quienes me conocen saben de mi compromiso inquebrantable y de cuánto he luchado por las ideas de la libertad en mi municipio, que desde su creación, lleva 30 años en decadencia a causa de las políticas populistas que deterioraron la vida de los paceños”, expresó.

La comuna de José C Paz, es un bastión del peronismo, actualmente gobernador por Mario Ishii. En el segundo lugar de la lista lo ocupa Oscar Abadie, referente con mayor recorrido político dentro de LLA y excandidato a intendente en 2023.

Amoroso agradeció a “Javier Milei, Karina Milei y Agustín Romo por la confianza” y recordó que milita al mandatario nacional desde antes de ser presidente “para devolverle la esperanza a los argentinos”.

“En José C. Paz vamos a terminar con el abandono, a poner fin al kirchnerismo y a devolverle a cada vecino la libertad, la seguridad y las oportunidades que se merece”, cerró picante Amoroso.

