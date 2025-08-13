Quién es María Amoroso, la candidata libertaria a concejala de José C. Paz que tiene "dos hijos de cuatro patas"
Sin trayectoria política encabeza la lista que buscará competir en un bastión del peronismo.
María Amoroso, es quien encabeza la lista de concejales por La Libertad Avanza en el municipio de José C. Paz, desplazando al dirigente del PRO y ex candidato a intendente, Ezequiel Pazos.
La candidata libertaria se presentó de la siguiente manera:
“Mi nombre es María Amoroso, tengo 35 años, soy católica y tengo dos hijos de cuatro patas: Romeo y Winston. Trabajo en el sector privado desde que tengo 17 años”.
“Quienes me conocen saben de mi compromiso inquebrantable y de cuánto he luchado por las ideas de la libertad en mi municipio, que desde su creación, lleva 30 años en decadencia a causa de las políticas populistas que deterioraron la vida de los paceños”, expresó.
La comuna de José C Paz, es un bastión del peronismo, actualmente gobernador por Mario Ishii. En el segundo lugar de la lista lo ocupa Oscar Abadie, referente con mayor recorrido político dentro de LLA y excandidato a intendente en 2023.
Amoroso agradeció a “Javier Milei, Karina Milei y Agustín Romo por la confianza” y recordó que milita al mandatario nacional desde antes de ser presidente “para devolverle la esperanza a los argentinos”.
“En José C. Paz vamos a terminar con el abandono, a poner fin al kirchnerismo y a devolverle a cada vecino la libertad, la seguridad y las oportunidades que se merece”, cerró picante Amoroso.
