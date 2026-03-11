La abogada bonaerense Micaela Fontanet, oriunda de Arrecifes, comenzó a circular en distintos medios luego de anunciar en sus redes sociales que se sumó como asesora en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Según informaron varios medios locales, la joven integrará el equipo técnico del diputado formoseño Gerardo Gustavo González.

Además de su actividad como abogada penalista, Fontanet tiene presencia en redes sociales, donde reúne más de diez mil seguidores en Instagram, perfil que llevó a que algunos medios la presenten como influencer. Fue justamente a través de esa plataforma donde anunció su llegada al Congreso.

“Hoy quiero compartir con enorme alegría que, después de un camino de trabajo duro, constante y con mucha convicción, logré uno de mis grandes objetivos profesionales”, escribió en su publicación.

La joven explicó además cuál será su función dentro del Congreso: “Mi tarea estará enfocada en el asesoramiento técnico-legislativo”. Según indicó, el nuevo cargo no afectará su actividad como abogada penalista.

De acuerdo a lo publicado por Diario Uno de Arrecifes, el nombramiento generó comentarios en la rosca parlamentaria por el vínculo entre una profesional joven del interior bonaerense y un legislador que representa a otra provincia.

El diputado al que asesorará, Gerardo González, tuvo un recorrido político cambiante en los últimos años. Trabajó políticamente para el gobernador formoseño Gildo Insfrán, luego se alineó con La Libertad Avanza —el espacio político del presidente Javier Milei— y más tarde se apartó para integrar el bloque “Coherencia”, junto a otros legisladores.

Además, el legislador había enfrentado denuncias por acoso laboral y sexual en 2023, cuando todavía era candidato. Según consta en la causa judicial, el 7 de diciembre de ese mismo año fue sobreseído por la Secretaría del Juzgado de Instrucción y Correccional N°4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa.

En su publicación, Fontanet también dejó un mensaje dirigido a su ciudad natal: “Quiero decirle a mi querida ciudad de Arrecifes que estoy a disposición para acompañar, impulsar y colaborar en todo proyecto que contribuya a su crecimiento”.