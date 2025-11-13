El rosarino Brian Walter Bilbao, alias “Patoruzek”, se encontraba prófugo desde octubre de 2023 y para poder dar con su paradero, el gobierno de Santa Fe ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos.

Ads

La delegación local de la oficina especializada en narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal coordinó un amplio operativo que permitió incautar 956 kilos de esa droga y arrestar a Bilbao, tras una persecución en el partido de Exaltación de la Cruz el último martes.

Las tareas investigativas también condujeron a la detención de otras tres personas, al hallazgo de una avioneta siniestrada con otros 60 kilos de cocaína en la localidad santafesina de Arequito y al secuestro de vehículos y plantas de marihuana.

Ads

La organización criminal se dedicaba al ingreso de grandes cantidades de estupefacientes al país mediante el uso de aeronaves, su posterior traslado, almacenamiento y eventual distribución.

En octubre de 2023 Bilbao logró escapar del operativo “Cosecha Blanca”. En una causa radicada en el Juzgado Federal N°3 de Rosario, está señalado como el jefe de una organización criminal dedicada al contrabando de estupefacientes en vuelos clandestinos con avionetas y a la puesta en circulación en el mercado legal de las ganancias ilícitas obtenidas. En ese caso, ya fueron condenadas cinco acusados, en tanto que otras 21 personas aguardan para ser juzgadas y resolver su situación procesal. Su hermano, Waldo Alexis Bilbao -quien también había quedado prófugo en esta misma causa-, fue detenido el 12 de septiembre último en un complejo de departamentos sociales ubicado en el céntrico barrio Martin de Rosario, de donde trató de huir por un ducto con cañerías, pero fue reducido por los grupos tácticos policiales.

Ads

Foto: Procunar

En el caso interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), cuyo titular es el fiscal Diego Iglesias, mediante su Regional NEA, a cargo del fiscal Matías Scilabra, el fiscal coadyuvante Matías Álvarez y el auxiliar fiscal Santiago Iglesias.

Según la hipótesis de esa oficina del MPF especializada, el material estupefaciente habría sido ingresado previamente al país mediante el uso de una o más aeronaves, las cuales se valieron de la utilización de rutas aéreas no autorizadas y una pista clandestina de aterrizaje, ubicada en un campo en la localidad de Maguire (Partido de Pergamino), provincia de Buenos Aires.

El martes, a ese lugar llegaron las fuerzas de seguridad en virtud de haberse detectado durante la mañana distintos eventos TAI (Tránsitos Aéreos Irregulares) que registraban una trayectoria coincidente con el campo mencionado, que se sospechaba era utilizado por la organización para la descarga del estupefaciente.

Ads

A partir de ese momento, comenzó un seguimiento controlado de los sospechosos, lo cual derivó en una persecución, luego de que el rodado en el que se trasladaba Bilbao -prófugo desde 2023- intentara evadir un control de tránsito a la altura del peaje Larena, ubicado sobre la ruta nacional N°8.

Foto: Procunar

Al mando de su camioneta, el prófugo huyó a gran velocidad y en sentido contrario al tránsito. Detuvo su marcha imprevistamente al chocar contra otro vehículo estacionado en la entrada de un domicilio, ubicado en un camino paralelo a la ruta, a la altura de Pavón, donde finalmente se lo detuvo y se hallaron, en la caja de su vehículo, bolsones con los panes de casi una tonelada de cocaína.

De las tareas investigativas y operativas participaron el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional, la Sección de Investigaciones Antidrogas Rosario de la misma fuerza y el Grupo de Operaciones Conjuntas (GOC)-Centro.

Casi en simultaneo a estos hechos, se produjo el hallazgo de una avioneta siniestrada en cercanías de la localidad de Arequito, provincia de Santa Fe, en la cual fueron hallados aproximadamente otros 60 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la cual estaba acondicionada bajo la misma forma que se transportada en el vehículo de Bilbao.

En virtud de ese incidente se desarrollaron durante la tarde y noche del martes distintos allanamientos en la provincia de Buenos Aires, los cuales condujeron a la detención de otras tres personas que estarían vinculadas con el desarrollo de las actividades ilícitas. También se secuestraron varios vehículos utilizados para las maniobras y aproximadamente 60 plantas de marihuana, que se encontraban en un invernadero instalado en un depósito que habría sido utilizado por la organización para el almacenamiento de los estupefacientes. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros.

Los procedimientos se originaron a partir de la profundización de la investigación de un caso anterior: el contrabando de aproximadamente 475 kilogramos de clorhidrato de cocaína, transportados el 30 de octubre de 2024 desde Bolivia hasta la localidad de Andino, provincia de Santa Fe, mediante el uso de una aeronave. En ese legajo se logró la condena del piloto de la avioneta a una pena de 7 años y 2 meses de prisión.