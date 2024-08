Santiago Oría tiene 39 años, se recibió de abogado en la Universidad Austral para cumplir con el mandato familiar, aunque su verdadera pasión estaba lejos del mundo del Derecho. En 2019, a los 33 años, egresó de la Fundación Universidad del Cine (FUC), carrera que representaba más sus intereses.

Empezó a militar políticamente en 2008 muy involucrado con lo que fue la sanción de la 125, y no fue la excepción familiar. Su bisabuelo fue ministro de obras públicas de Ramón Castillo, que fue derrocado en el '43.

Y luego su abuelo, Jorge Salvador Oría, fue compañero de fórmula de Álvaro Alsogaray, por la UCD, en las elecciones de 1983. Algo que el cineasta recuerda con mucho orgullo y hasta le dedicó un posteo especial luego del triunfo en las elecciones presidenciales de Milei.

“Abuelo querido, se logró: tenemos el primer gobierno liberal en más de 100 años”, escribió en su red de X donde subió un video en el que ambos candidatos le hablan a la comunidad. Su antepasado dice en una parte de la alocución: "No queremos que nuestros hijos y nietos sufran en el futuro las frustraciones de las últimas décadas que nuestra generación ha soportado”.

Santiago nació un 23 de octubre, un día después de la fecha del cumpleaños de Javier Milei, estudió en el Instituto el Cardenal Newman, ubicado en Boulogne, partido de San Isidro. Ya en aquellos años se identificaba con un espíritu "muy creativo’'. Fue cantante solista del coro, tenía una banda de heavy metal, hacía teatro y dirigía la radio de la escuela.

Su carrera audiovisual comenzó como aficionado, viendo entrevistas a directores de cine y ese fue el momento en el que se despertó su fanatismo por Tarantino, Scorsese y Coppola. Aunque ya mucho antes, admiraba a Pino Solanas.

“No comulgaba con sus ideas, pero me gustaba mucho su cine político. Me acuerdo que tenía una amiga que me decía ‘Vas a ser el Pino Solanas liberal’”, relató en una entrevista.

En agosto de 2020, Oría le envió un mensaje a Carlos Maslatón y le propuso hacer un breve documental representando su lucha en el marco del confinamiento de la pandemia.

Tuvieron una primera reunión clandestina que se llevó a cabo en un restaurante "con todas las ventanas tapadas”. Si bien esa producción audiovisual no tuvo mucho éxito, fue vista por una persona que le compartió el contacto de Javier Milei.

Santiago Oría y Javier Milei.

En ese momento, el actual presidente todavía no se había lanzado como candidato, aunque ya se encontraba de recorrida camino a las Legsilativas. Santiago “sí la vio” y le propuso a Milei que en conjunto con el lanzamiento de su libro “Pandemics” realizaran un documental "win-win".

Luego de esa producción de 33 minutos, desde el partido lo convocaron para cubrir eventos y en ese momento Santiago redobló la apuesta y le ofreció a Milei llevar adelante una verdadera campaña audiovisual. Desde entonces el joven se encarga de todo el contenido visual de Javier Milei: spots oficiales, carteles, flyers, estética y videos de redes.

Oria posando junto a los hermanos Milei.

Santiago le atribuye a Karina Milei el crédito de haber instalado fenómenos poropagandísticos tales como la figura de un león para representar al líder libertario. De hecho, el vínculo con “El Jefe” es tal que la película estrenada en campaña presidencial contiene la única entrevista filmada que haya concedido la hermana del primer mandatario, incluso hasta la actualidad como funcionaria del Gobierno.

Así fue como se transformó en el cineasta oficial del candidato y es el responsable de todos los registros fílmicos desde la campaña del 2021 que llevó a Milei a ocupar una banca en el Congreso. Ya en la carrera por la presidencia, el 10 de julio de 2023 se estrenó en el Cine-Teatro Rivadavia "Javier Milei: la revolución liberal".

Se desconoce cómo se financió la producción del film.

Oría sostiene que pudo hacer este trabajo gracias a la "La Unidad de Difusión Liberal", más conocida entre ellos como UDL, conformada por un grupo de realizadores audiovisuales libertarios que trabajaron absolutamente gratis.

Ya en la presidencia, en mayo de este año, Milei designó a Santiago Luis Oría como Director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, a través del Decreto 444/2024.

La nueva serie documental sobre Javier Milei

Según se pudo conocer, la producción contará en principio con 6 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, que serán estrenados a medida que estén listos para su publicación.

“Se trata de la saga electoral más sorprendente de la historia de este país, que puede servir de inspiración para guerreros de la libertad en todas partes del mundo y para las generaciones venideras. Mi aporte al movimiento”, había mencionado el cineasta en el anuncio.