Tras el despido del ingeniero Fernando Vilella de la Secretaría de Bioeconomía, la cartera volverá a denominarse de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro de la órbita del ministerio de Economía, de Luis Caputo.

En su lugar fue designado Sergio Iraeta, quien hasta hoy era Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.

VILELLA JUNTO AL NUEVO SECRETARIO IRAETA

La gestión de Vilella nunca logró despegar y no tuvo una participación destacada en lo que va del gobierno.

Iraeta es un abogado y productor agropecuario quien "seguirá trabajando en línea con los objetivos del presidente Javier Milei de reducir la estructura burocrática del Estado, de potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, de generar las condiciones para aumentar la competitividad y de seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional", según se informó.

A su vez, el ingeniero Manuel Chiappe -quien hasta hoy se desempeñaba como jefe de asesores de la Secretaría- será el nuevo subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.

En una entrevista Iraeta dijo que no proviene de la política ni de la gremial. "Soy un productor agropecuario, me recibí de abogado, viví mucho tiempo del campo y en el campo. Aprendí a escribir en una escuela rural y mis hijos aprendieron a escribir en una escuela rural. Sé de lo que hablo cuando hablo de campo, hay temas que me exceden, por eso tengo un equipo. Pero de campo sé", afirmó.