Zabala Fernández se convirtió en el candidato más joven en toda la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas 2025.

Nacido el 29 de diciembre de 1999, encabezó la lista de Fuerza Patria en Carlos Tejedor. En la cuarta sección electoral, Zabala alcanzó un resultado histórico: en términos porcentuales fue el candidato más votado de la sección a casi 40 puntos de las otras dos listas que se presentaron a nivel local, la mayor diferencia en una elección legislativa de la historia local, un hito que refuerza el peso político de Fuerza Patria en la región.

Los números lo reflejan con claridad: según el escrutinio, Fuerza Patria obtuvo el 59,2% de los votos en Carlos Tejedor, muy por encima de La Libertad Avanza (20,3%) y de la lista Somos (20,5%). A nivel seccional, el espacio también se consolidó como primera fuerza, superando los promedios provinciales.

Zabala inició su camino en la gestión pública en 2020 destaca el sitio En Agenda, cuando asumió como secretario de Gestión municipal -cargo equivalente al de jefe de Gabinete-, rol que desempeñó durante los últimos cinco años. Esa experiencia le permitió ganar conocimiento en la administración y fortalecer la cercanía con los vecinos, atributos que marcaron su debut como cabeza de lista.

