Luis Brandoni no fue solo un actor reconocido a nivel nacional. Fue, ante todo, un bonaerense. Nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Avellaneda, en el corazón industrial del conurbano, y desde ahí empezó a forjar una identidad que nunca abandonó: la del tipo común, de barrio, con historia, con calle y con memoria.

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Anotado como Adalberto Luis Brandoni, creció en una familia trabajadora y conoció desde chico la dinámica de la vida en el sur del Gran Buenos Aires. Esa impronta se trasladó a muchos de sus personajes, donde logró representar como pocos al hombre argentino atravesado por la realidad social y política.



Un dato que pinta de cuerpo entero su vínculo con Dock Sud aparece en recuerdos que el propio Brandoni compartió años atrás. “Tengo el mejor recuerdo de mi infancia”, decía sobre esos primeros años en Avellaneda, donde vivió en la calle Leandro Alem. Evocaba una vida de barrio marcada por los cafés como punto de encuentro —como el histórico “Café Chiquito”, en la esquina de su casa— y por los cines de la zona, como el Selec y el Edén, donde nació su amor por la actuación. En ese Dock Sud de fuerte identidad inmigrante, también empezó a construir su personalidad: era un chico inquieto, curioso, al que apodaban “Manos de Hierro” porque, según él mismo contaba con humor, “quería saber qué había dentro de las cosas… y las cosas se rompían”.

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Durante su adolescencia, su familia se mudó a la Ciudad de Buenos Aires, pero su origen bonaerense quedó marcado para siempre. De hecho, su recorrido público y político también tuvo a la Provincia como eje central.

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Además de su carrera artística, Brandoni tuvo una fuerte participación en la vida política bonaerense. Militante histórico de la Unión Cívica Radical, cercano al liderazgo de Raúl Alfonsín, en 1997 fue elegido diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Años más tarde, en 2005, volvió a competir electoralmente como candidato a senador por el mismo distrito, y en 2007 integró la fórmula a gobernador como candidato a vice de Ricardo Alfonsín.

Su compromiso no fue solo institucional. Durante los años más oscuros del país, fue perseguido por la Triple A y debió exiliarse en México junto a su familia. Luego, durante la última dictadura, fue censurado y apartado de su actividad. Aun así, eligió volver y seguir trabajando, una decisión que también habla de su vínculo con el país y, especialmente, con su territorio.

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En lo artístico, su carrera estuvo marcada por personajes que muchas veces reflejaron la vida cotidiana, los conflictos sociales y las tensiones propias de la Argentina profunda. Películas como “Esperando la carroza” o “Made in Argentina”, y trabajos televisivos como “Mi cuñado” o “Un gallo para Esculapio”, lo mostraron en registros distintos, pero siempre con una misma raíz: la autenticidad.

Brandoni supo construir figuras que podían ser reconocidas en cualquier barrio del conurbano o del interior bonaerense. Hombres con contradicciones, con humor, con bronca, con ternura. Personajes que parecían sacados de la mesa familiar o de la vereda.

También tuvo un rol clave en la defensa de los actores. Fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983, en años atravesados por la violencia política y la censura, donde el rol gremial implicaba riesgos concretos.

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A lo largo de más de seis décadas, se mantuvo activo en teatro, cine y televisión, sin perder vigencia ni identidad. Incluso en sus últimos años, seguía trabajando y proyectando nuevos desafíos.

La muerte de Luis Brandoni no solo cierra la historia de un actor enorme. También marca el final de una generación que entendía la actuación como oficio, pero también como una forma de contar el país. Y en ese relato, la Provincia de Buenos Aires siempre tuvo un lugar central.