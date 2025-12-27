Este sábado por la mañana, un accidente fatal en la Ruta 3, a la altura de Las Flores, dejó como víctimas a Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa, ambos oriundos de Berisso. La pareja viajaba en su Renault Kangoo junto a su hija de 13 años, que resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital de Las Flores, donde permanece internada.

El choque se produjo entre los kilómetros 225 y 228, cuando la Kangoo colisionó de frente con una Volkswagen Amarok conducida por Caro Eloy Márquez, domiciliada en Olavarría, quien sufrió heridas leves y también fue atendida en el hospital local. Las causas del impacto aún se investigan.

Diaduch y Sosa trabajaban en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y eran miembros activos de la comunidad ucraniana de Berisso, participando en la Asociación Ucraniana "Renacimiento". Su pasión por las actividades culturales la transmitieron a su hija, especialmente en torno a la Fiesta del Inmigrante en su ciudad.

En el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Vial y personal de Corredores Viales. La causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores, caratulada como doble homicidio culposo, mientras continúan las pericias para determinar responsabilidades. El tránsito en la Ruta 3 estuvo interrumpido varias horas.

