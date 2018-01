La #PolicíaVedette de Mar del Plata: La despidieron por actuar en una obra de Carmen Barbieri

Romina Arias es una sargento de la Policía Bonaerense que tras promocionar sus fotos en redes sociales y recibir felicitaciones por su actuación en una obra de Carmen Barbieri en el Teatro Corrientes de Mar del Plata, fue separada de la fuerza. A pesar de que en Twitter se define como "Promotora y modelo publicitaria", la joven profesora de kick boxing, que es madre de tres hijos, prestaba servicio en la Comisaría Cuarta de la ciudad balnearia.

En declaraciones a La Noticia 1, fuentes cercanas a la Comisaría señalaron: "Ojalá habría más policías como ella. Llegaba a trabajar a las 7.45, siempre un rato antes de su horario de entrada. Además no faltaba nunca". De hecho, sus compañeros aseguraron que la marplatense "fue de las que más ladrones atrapó en el 2017". Mientras que varios vecinos coincidieron en que Arias es "muy responsable" y "dedicada" en la tarea que realizaba para la comunidad.

La policía más hermosa de Bahía Blanca que es furor en las redes sociales

Se llama María Cecilia Dietz, le dicen la "rusita" y tiene 29 años. Aseguran que es la oficial más linda de la Policía de la provincia de Buenos Aires. La joven trabaja en la Policía de Bahía Blanca y dijo que para ella "es un orgullo" trabajar en la fuerza. La aparición de sus fotos son furor en las redes sociales, donde no tiene ningún problema en mostrar su envidiable belleza en sus perfiles, donde comparte imágenes con amigos y seguidores.

María es técnica Evisceradora por lo cual se desempeña en la Policía Científica de Bahía Blanca. Según contó, hizo la primaria y la secundaria en el colegio San Vicente de Paul, en esa misma ciudad .Además indicó que le gusta levantarse para ir a trabajar y que ama ser policía. "Estar en la parte de Científica es un verdadero orgullo", manifestó la bahiense quien aseguró: "No voy a cambiar mi vid glamorosa". "Antes muerta que sencilla", advierte en su perfil de Twitter.

El dramático pedido de ayuda de una mujer policía tras ser agredida una comisaría de La Matanza

Beatriz Castro, agente destinada en la comisaría de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, fue agredida por su ex jefe directo, el entonces subcomisario Sergio Vieyra, en la dependencia ante la vista de sus compañeros y de civiles que realizaban trámites en el lugar. El hecho ocurrió el 7 de febrero de 2013 pero le dejó secuelas hasta hoy. En la actualidad se encuentra con licencia psiquiátrica por tiempo indeterminado, aunque sigue perteneciendo a la fuerza.

"Me tomó de los pelos, me tiró al piso y me levantaba tomándome de los cabellos. Luego me arrastró hasta el fondo de la comisaría y me dio patadas en todo el cuerpo", contó la uniformada. El superior al que denuncia fue ascendido a comisario pero en abril pasado terminó siendo relevado de su cargo en la seccional de Mar de las Pampas, en Villa Gesell, a raíz de una ola de delitos. Ahora, Beatriz aguarda que la justicia ponga fecha para el juicio por amenazas y lesiones.

La Policía Bonaerense ya tiene su primera oficial travesti

Malena Salomé Iglesias, se convirtió en la primera oficial travesti de la Policía Bonaerense. La joven de 24 años se inscribió en 2015 en la Escuela de Suboficiales de la Policía bonaerense y luego trabajó en la Comisaría de la Mujer de Huanguelén. También fue convocada al Operativo Sol 2016, donde le asignaron la ciudad de Mar del Plata. Luego Malena fue trasladada a La Plata y varias veces fue la protagonista de procedimientos muy particulares en la "zona roja" de esa ciudad.

"En la comisaría Novena recibí un trato excelente y cordial por parte de todo el personal", resaltó Iglesias en diálogo con el diario El Día de La Plata. Malena no eludió hablar de la relación entre las travestis, la venta de drogas y los operativos en la zona roja, muy cuestionados desde organizaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT). "La sociedad no dice que por ser travesti o trans haya que prostituirse o vender estupefacientes. Hay otro estilo de vida", analizó.

Una policía de Quilmes amamantó a un bebé abandonado

Una oficial de policía amamantó a una bebé que había sido abandonada y fue hallada por una mujer en Quilmes. La pequeña luego fue trasladada al hospital Iriarte. Todo comenzó cuando una vecina que salía de su trabajo en el Policlínico Bernal observó que en un escalón de la entrada al jardín de infantes lindante a la Iglesia Don Bosco se encontraba una beba de apenas una semana de vida, envuelta en una mantita rosa. Junto a ella había una bolsa con pañales y elementos de higiene.

La vecina llevó a la pequeña a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Quilmes, desde donde se comunicaron con el SAME. Mientras esperaban a la ambulancia, la oficial inspector Marianela Vizgarra decidió amamantarla y luego de cambiarle los pañales. Los médicos constataron luego que la criatura tenía buen estado de salud. Una vez que sea dada de alta tomará intervención el Servicio Zonal de Menores de Quilmes. La investigación quedó a cargo de la fiscal Ximena Santoro, titular de la UFI N° 7 de Quilmes.