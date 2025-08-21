Quiénes son los 111 aprehendidos tras los incidentes en Independiente–U de Chile en Avellaneda y cómo se encuentran
El partido de la Copa Sudamericana terminó en escándalo. Hubo violencia en las tribunas, destrozos en el estadio y enfrentamientos entre hinchas. Los 111 detenidos quedaron identificados con nombre, edad y nacionalidad, la mayoría ciudadanos chilenos.
El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en el estadio Libertadores de América por la Copa Sudamericana, terminó en la madrugada con un saldo de 111 aprehendidos y varios heridos graves. El parte policial difundido este miércoles reveló en detalle la identidad de cada uno de los detenidos.
Los disturbios comenzaron antes del inicio, cuando hinchas visitantes incendiaron una butaca en la tribuna Sur Alta. Durante el primer tiempo, con el partido 1-1, los incidentes se multiplicaron: destrozos en baños, lanzamiento de objetos hacia la parcialidad local y enfrentamientos que obligaron al refuerzo policial.
La Policía y la A.Pre.Vi.De solicitaron suspender el partido, pero la CONMEBOL se negó en primera instancia. Finalmente, tras nuevos episodios de violencia y choques entre hinchas en la tribuna, el encuentro fue suspendido y se inició un operativo de desalojo.
En medio del procedimiento, se constató que varios simpatizantes chilenos salían golpeados y desnudos, mientras otros fueron trasladados a los hospitales Fiorito y Presidente Perón de Avellaneda. Entre los heridos más graves están José Aliaga Rojas (18), César Torres (38), Patricio Valenzuela (34), Fernando Ortiz (21), Pablo Mora (20), Jaime Rodrigo Mora (56, con fracturas en miembros inferiores) y Gonzalo Alfaro (33, fractura de cráneo, en quirófano).
La nómina de aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños es la siguiente:
1) Recabal Eduardo (Chi), 54 años
2) Arredondo Moya Isaac (Chi), 36 años
3) Cabrera Diego (Chi), 24 años
4) Mandiela Luciano (Chi), 23 años
5) Muñoz Luciano Daniel (Chi), 21 años
6) Vázquez Enrique Hernán (Chi), 28 años
7) Céspedes Alejandro Marín (Chi), 47 años
8) Carlos Roñan (Chi), 35 años
9) Vergara Matías (Chi), 29 años
10) Rodríguez Agustín (Chi), 19 años
11) Mena Rodríguez Nicolás Ignacio (Chi), 30 años
12) Pérez Tomás (Chi), 21 años
13) Molina Albornoz Exequiel Jeremay (Chi), 21 años
14) Valdez Castro Rodrigo Nicolás (Chi), 30 años
15) Vergara Navarrete Brian Benjamín (Chi), 24 años
16) Donoso Guerra Benjamín Francisco (Chi), 18 años
17) Calixto Alan (Chi), 22 años
18) Ávila Diego (Chi), 25 años
19) Toro Gabriel (Chi), 34 años
20) Vergara Esteban (Chi), 18 años
21) Cartez Rosales Matías Ignacio (Chi), 27 años
22) Cortes Ricardo Emilio (Chi), 30 años
23) Bigorria Pérez Ericson (Chi), 31 años
24) Puebla Hernández Diego Jesús (Chi), 41 años
25) Matamora Braian Nicolás (Chi), 21 años
26) Figueroa Mesina Nicolás (Chi), 35 años
27) Cabezas Martín Caro (Chi), 17 años
28) Pino Orrazabal Vicentico (Chi), 17 años
29) Briones Catalina Monserrat (Chi), 21 años
30) Soto Rafaela (Chi), 19 años
31) Gallguillas Katerina (Chi), 35 años
32) Maena Alveaya Joaquín Pablo (Chi), 31 años
33) Gálvez Pavez Paola Aarón (Chi), 23 años
34) Ávalos Maricovich Pedro Felipe (Chi), 43 años
35) Valdez Manuel (Chi), 19 años
36) Collado Cristóbal (Chi), 19 años
37) Díaz Rubio Sebastián Ignacio (Chi), 30 años
38) Donoso Raúl Zalazar (Chi), 32 años
39) Gerardo Zunigo Valenzuela (Chi), 30 años
40) Recabal Chaparro Bruno (Chi), 22 años
41) Soto Padilla Jesús (Chi), 44 años
42) Bravo Guerra Francisco Andrés (Chi), 25 años
43) Durán Carrasco Juan Andrés (Chi), 34 años
44) Galindo Eduardo (Chi), 33 años
45) Huerta Edgardo (Chi), 18 años
46) Bastías Rodrigo (Chi), 33 años
47) Huero Cristian (Chi), 36 años
48) Silva Gabriel (Chi), 31 años
49) Villegas Juan Pablo (Chi), 28 años
50) Sotomayor Ifrain (Chi), 36 años
51) Briones Jordan (Chi), 22 años
52) Araya Manuel (Chi), 19 años
53) Álvarez Rubén (Chi), 20 años
54) Contreras Jeremías (Chi), 22 años
55) Sepúlveda Yojhan (Chi), 23 años
56) Nahar Felipe (Chi), 21 años
57) Salvador Aguilera Núñez (Chi), 50 años
58) Garrido Miranda (Chi), 28 años
59) González Mirko (Chi), 29 años
60) Rétameles Diego (Chi), 34 años
61) González Benjamín (Chi), 29 años
62) Arancibia Enzo (Chi), 22 años
63) González Jerko Antonio (Chi), 29 años
64) Tagle Cristopher (Chi), 30 años
65) Cabo Pablo (Arg), 27 años
66) Fuencelida Martín (Chi), 18 años
67) Rojas Morán Ricardo Alfonzo (Chi), 44 años
68) Leurin Vicente (Chi), 21 años
69) Montero Vega Tomás (Chi), 25 años
70) Godoy Diego (Chi), 25 años
71) López Diego (Chi), 23 años
72) Castillo José (Chi), 34 años
73) Bravo Orellano Sebastián Alejandro (Chi), 45 años
74) López Parra Valentín (Chi), 22 años
75) Salinas Andrés (Chi), 30 años
76) Núñez Matías (Chi), 27 años
77) Arqueros Romero Juan Pablo (Chi), 25 años
78) Madariaga Bastián (Chi), 24 años
79) Farías Nicolao Emilio (Chi), 19 años
80) Riquelme Nicolás Esteban (Chi), 38 años
81) Lizama Valdez Ronald (Chi), 37 años
82) Godoy Enrique (Chi), 32 años
83) González Orrazabal Carlos (Chi), 21 años
84) Orrazabal Rojas Carlos (Chi), 51 años
85) Trujillo Diego (Chi), 34 años
86) Abreu Jean (Chi), 38 años
87) Reyes Mesa Carlos Andrés (Chi), 27 años
88) Arabena Brandon (Chi), 27 años
89) Cahuipan Matías (Chi), 29 años
90) Saavedra Cristian (Chi), 27 años
91) León Braian (Chi), 19 años
92) Martínez Ayala Cristian (Chi), 26 años
93) Muñoz Arbiles Guillermo (Chi), 19 años
94) Rojas Martín (Chi), 19 años
95) Valeria Blas Kurt (Chi), 24 años
96) Martínez Braian (Chi), 37 años
97) Caballero Ignacio Castro (Chi), 38 años
98) Aliste Sebastián (Chi), 21 años
99) Silva Matilda Victoria Neira (Chi), 21 años
100) Neira Victoria Katherine Vázquez (Chi), 45 años
101) Arancibia Sandías Flavio Hernán (Chi), 17 años
102) Silva Neira Román Andrés (Chi), 17 años
103) López Villablanca Camilo Henry (Chi), 17 años
104) Dylan Lincanqueo Barahona Jeremy (Chi), 17 años
105) Aliaga Rojas José Marcelo (Chi), 18 años (hospitalizado)
106) Torres César (Chi), 38 años (hospitalizado)
107) Valenzuela Patricio Leandro (Chi), 34 años (hospitalizado)
108) Ortiz Fernando (Chi), 21 años (hospitalizado)
109) Mora Pablo (Chi), 20 años (hospitalizado)
110) Mora Jaime Rodrigo (Chi), 56 años (hospitalizado, fracturas en miembros inferiores)
111) Alfaro Gonzalo (Chi), 33 años (hospitalizado, fractura de cráneo en quirófano)
El listado completo da cuenta de la magnitud del operativo: la mayoría de los aprehendidos son simpatizantes chilenos que viajaron para el partido, aunque entre ellos figura un argentino.
