La violencia que estalló en el estadio de Independiente, durante el partido frente a la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejó un saldo de 19 hinchas chilenos hospitalizados en la provincia de Buenos Aires. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Fiorito de Avellaneda, Presidente Perón de Sarandí y Wilde, con distintos cuadros.

El caso más grave es el de Gonzalo Alfaro, quien sufrió una caída desde gran altura en la tribuna. Fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde se encuentra en cirugía, entubado y con riesgo vital.

Hospital Fiorito (Avellaneda)

Allí permanecen 12 heridos:

Gonzalo Alfaro : estado muy grave, caída en altura, en cirugía.

: estado muy grave, caída en altura, en cirugía. Jaime Mora : fractura, operado.

: fractura, operado. Pablo Mora : politraumatismo.

: politraumatismo. Brayan Martínez : apuñalado.

: apuñalado. Ignacio Castro : sutura en la cabeza.

: sutura en la cabeza. Diego Trujillo : politraumatismo.

: politraumatismo. Sebastián Aliste : politraumatismo.

: politraumatismo. Fernando Ortiz : politraumatismo de cráneo.

: politraumatismo de cráneo. Hian Abreu : politraumatismo.

: politraumatismo. Carlos Mesa : politraumatismo.

: politraumatismo. Román Silva : politraumatismo.

: politraumatismo. Victoria Neira: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón (Sarandí)

En este centro de salud fueron atendidos 3 hinchas:

Andrés Villalobos : traumatismo de cráneo, en observación.

: traumatismo de cráneo, en observación. Diego Montero : apuñalado en el tórax y con traumatismo de cráneo.

: apuñalado en el tórax y con traumatismo de cráneo. Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

Recibió a 4 heridos, con cuadros de politraumatismo:

Joaquín Vaina

Rubén Torres

José Acuiada

Patricio Valenzuela

Denuncias y reclamos

El presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, habló tras los hechos y confirmó que “11 chilenos están fuera de riesgo vital, pese a las puñaladas y golpes sufridos. Solo uno, que cayó desde gran altura, sigue en estado grave”.

El dirigente apuntó contra la organización y la seguridad en Avellaneda: “Se metieron 150 personas a golpear a la gente. No había malla ni resguardo policial. Es inexplicable”.

Mientras tanto, 97 hinchas chilenos continúan detenidos en la comisaría cuarta de Avellaneda, aunque ninguno del plantel, cuerpo técnico ni familiares resultó herido.

La atención está puesta en la evolución de Gonzalo Alfaro y en el resto de los internados, que permanecen bajo control médico. El clima de tensión y conmoción crece a ambos lados de la cordillera, con cuestionamientos a la seguridad del operativo.