El partido Libres del Sur quiere juntar un millón de votos contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en lo que llamó una "consulta popular" a realizarse entre el 3 y 6 de marzo.

"Ya que el gobierno nacional no le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una decisión que va a dañar su presente y futuro, desde Libres del Sur hemos resuelto convocar nosotros a una Consulta Popular, a llevarse a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de marzo próximos en todo el país. Para que en ella nuestros y nuestras compatriotas se expresen respecto de si debe haber o no acuerdo con el FMI", señalaron en un comunicado.

Desde el espacio que conducen Humberto Tumini y Jorge Ceballos, entre otros, indicaron que "en el año 2018 el gobierno de Macri contrajo una enorme deuda de corto plazo con el FMI, de 44.500 millones de dólares" y que la misma fue "fraudulenta, porque fue otorgada por presiones de Donald Trump para que aquel buscara su reelección presidencial, como han reconocido funcionarios del propio Fondo".

"A lo que se suma que nada de ese dinero se utilizó en beneficio del país y su gente, sino que fugó en su totalidad de la mano de bancos, empresarios y ricos amigos del gobierno de Cambiemos; como está documentado por el BCRA", agregaron.

Asimismo manifestaron que "ambas cuestiones, prestar con un objetivo político y que se utilicen luego los dólares para fuga de capitales, esta explícitamente prohibido en los Estatutos del FMI. Es, por tanto, una deuda que no debiera pagarse hasta ser investigada".

"Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández, que estaba desde su asunción absolutamente al tanto de lo irregular del préstamo, e incluso hizo investigaciones al respecto, no solo ya ha pagado al Fondo desde que asumió más de 7.000 millones de dólares en concepto de capital e intereses, sino que ahora, sin consultar al pueblo argentino sobre una cuestión que lo va a afectar duramente, ha resuelto legitimar y terminar de pagar toda la deuda de Macri", cuestionaron.

El espacio político rechazó "de plano esta decisión". "En primer lugar, porque está a la vista que fue una resolución política del FMI en favor de la derecha local y que la totalidad de los recursos prestados fueron utilizados con fines distintos a los anunciados, en perjuicio de nuestra nación", plantearon.

Y continuaron: "En segundo término, porque más allá de las argumentaciones que usó y usa el gobierno para justificarse: que no habrá ajustes, ni freno de la recuperación económica o perjuicios para la mayoría de la población, lo cierto es que, como indica una larga historia y también por lo que se conoce públicamente de dicho acuerdo, sí sucederá todo aquello en un país duramente golpeado por la crisis, como el nuestro".