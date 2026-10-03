Quieren que lo que estudian tenga impacto en Pehuajó: el programa de Diputados que acompaña a jóvenes universitarios
La iniciativa “Poder Estudiar” está destinada a jóvenes mayores de 18 años que cursan carreras universitarias y presentan proyectos para aplicar sus conocimientos en beneficio de sus comunidades.
Estudiantes universitarios de Pehuajó que participan del programa de becas “Poder Estudiar” presentaron proyectos pensados para generar un impacto concreto en sus comunidades y aplicar los conocimientos que adquieren durante sus carreras.
El encuentro se realizó en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense y contó con la participación del diputado Avelino Zurro, impulsor de la iniciativa. También hubo participación virtual de estudiantes, que pudieron compartir sus propuestas y explicar cómo buscan llevarlas adelante.
El programa apunta a que jóvenes universitarios puedan poner su formación profesional al servicio de sus comunidades, mediante proyectos vinculados con las necesidades de los lugares donde nacieron y crecieron.
“Mediante la Cámara de Diputados hemos convocado a jóvenes universitarios que tuvieran ganas de llevar adelante iniciativas con impacto comunitario en sus barrios o espacios de pertenencia para que puedan poner su aprendizaje al servicio de la ciudadanía”, explicó Zurro.
Durante la reunión, el legislador destacó además el nivel de los proyectos presentados y felicitó a los estudiantes por las iniciativas desarrolladas.
Cómo funciona “Poder Estudiar”
La propuesta está dirigida a jóvenes mayores de 18 años de Pehuajó que cursan carreras universitarias. Para participar, deben presentar un proyecto que puedan desarrollar a partir de los conocimientos adquiridos durante su formación.
Las iniciativas deben contemplar un beneficio concreto para la localidad en la que nacieron y crecieron, con el objetivo de vincular la educación universitaria con las necesidades de la comunidad.
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