Estudiantes universitarios de Pehuajó que participan del programa de becas “Poder Estudiar” presentaron proyectos pensados para generar un impacto concreto en sus comunidades y aplicar los conocimientos que adquieren durante sus carreras.

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El encuentro se realizó en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense y contó con la participación del diputado Avelino Zurro, impulsor de la iniciativa. También hubo participación virtual de estudiantes, que pudieron compartir sus propuestas y explicar cómo buscan llevarlas adelante.

El programa apunta a que jóvenes universitarios puedan poner su formación profesional al servicio de sus comunidades, mediante proyectos vinculados con las necesidades de los lugares donde nacieron y crecieron.

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“Mediante la Cámara de Diputados hemos convocado a jóvenes universitarios que tuvieran ganas de llevar adelante iniciativas con impacto comunitario en sus barrios o espacios de pertenencia para que puedan poner su aprendizaje al servicio de la ciudadanía”, explicó Zurro.

Durante la reunión, el legislador destacó además el nivel de los proyectos presentados y felicitó a los estudiantes por las iniciativas desarrolladas.

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Cómo funciona “Poder Estudiar”

La propuesta está dirigida a jóvenes mayores de 18 años de Pehuajó que cursan carreras universitarias. Para participar, deben presentar un proyecto que puedan desarrollar a partir de los conocimientos adquiridos durante su formación.

Las iniciativas deben contemplar un beneficio concreto para la localidad en la que nacieron y crecieron, con el objetivo de vincular la educación universitaria con las necesidades de la comunidad.