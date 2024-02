Luego de que Ignacio Torres advirtiera que no enviaría ni gas ni petróleo sino recibe los fondos de la coparticipación y tras recibir un masivo apoyo de los gobernadores de todo el país, el presidente redobló la apuesta y el gobernador le respondió: “ No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias”.

“De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”, respondieron en un comunicado desde la Oficina del Presidente.

En tanto que el propio Milei desde su cuenta de X le recordó a “Nachito y sus cómplices” los términos del artículo 194 del Código Penal que reza que el que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

“Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias”, respondió Torres a ese posteo. Y agregó: “Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer”.

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Usted tiene que gobernar para todos los argentinos,… https://t.co/jYKW8pahFG — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 24, 2024

Cabe destacar que el chubutense no sólo recibió el respaldo de las provincias patagónicas, sino que gobernadores de todo el país lo apoyaron, incluido el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al que el comunicado de la Oficina del Presidente aludió especialmente y conminaron: “Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar, si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad”.

En el párrafo anterior detalla: “Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos”.