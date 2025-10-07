El violento intento de robo terminó en un enfrentamiento armado en el barrio Villa Las Rosas, de Quilmes, cuando un delincuente armado murió tras tirotearse con un efectivo policial que intervino en el hecho.

El episodio ocurrió en la esquina de Mitre y Castelli, cuando un matrimonio llegó en auto a una granja ubicada en esa intersección. Mientras la mujer ingresó al local para realizar compras, su esposo, de 81 años , aguardaba dentro del vehículo.

En ese momento, un hombre armado con dos pistolas, de 23 años, y con el rostro cubierto se acercó con la intención de robar el auto.

Justo cuando se desarrollaba el asalto, un agente que circulaba en moto, advirtió la situación. El efectivo intervino de inmediato y dio la voz de alto, tras lo cual se produjo un tiroteo en plena vía pública. Un proyectil impactó en el cuello del asaltante, cayó al suelo y murió en el acto, mientras que el policía resultó ileso.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó las pericias correspondientes y el secuestro de las armas utilizadas. El policía no fue detenido.

