Un grupo de estudiantes que participaba de una multitudinaria juntada se subió al escenario en el playón de San Francisco Solano construido por la Comisión de Festejos y provocó destrozos en la estructura.

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Lo que debía ser una jornada de celebración por el último día de clases terminó con actos de vandalismo en el lugar ubicado en las calles 844 y 893.

En las imágenes se observa cómo algunos jóvenes trepan por las columnas del escenario, mientras otros desprenden chapas y carteles publicitarios de la construcción en medio de la multitud.

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El Último Último Día (UUD) es una jornada en la que los estudiantes que terminan sexto año de la secundaria se reúnen para despedir el ciclo lectivo. Las celebraciones se repitieron en plazas de otras localidades del conurbano y el interior del país.

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